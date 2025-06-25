美國優越主義面臨挑戰 PIMCO投資長波以斯：以高品質債打造投組

今年來全球市場面臨「美國優越主義」辯證，PIMCO全球固定收益投資長波以斯（Andrew Balls）25日表示，看好固定收益表現優於股市，固定收益相對看好五至十年中天期債券，不看好30年期債、非投資等級債，建議利用高品質債券主動打造高品質組合，可創造5%以上、甚至7%收益。

PIMCO品浩邀請波以斯昨天來台發表對未來三至五年的長期固定收益展望，他將當前環境定義為「破裂時代」，其有兩個涵意，指的是現在全球貿易正面臨破裂衝擊，全球貿易型態出現改變、全球安全同盟也出現改變，影響各國家的經濟發展及表現，產生贏家、輸家。波以斯提醒投資人要把握這些破裂現象，掌握更好的投資機會；不僅是債券投資，股市也該採取分散策略，即便過去美國表現非常棒，但現在美股的估值相當高，且企業未來成長力道將面臨挑戰。

PIMCO台灣業務負責人暨品浩太平洋投顧總經理唐佳志表示，過去幾年投資市場盛行「美國優越主義」，確實也因美國市場表現比其他市場更卓越，但進入2025年後，看到政治帶領經濟、關稅戰等問題，可看到市場投資人出現對美國以外的投資需求，即所謂的全球化投資需求。

波以斯表示，在破裂時代下，美國優越主義將不如過往，投資人會將目光放到美國之外；考量未來將處於長期波動環境，建議應把握高品質固定收益的收益優勢，再考慮通膨、經濟成長與貿易前景分歧下，有強化全球多元配置的必要性，而已開發市場及新興市場各有投資機會，主動式投資人可優先考慮中期債券，而非到期日更長的債券。

儘管近期美元走軟，但波以斯認為，美元及美國國庫券還是可以做為全球貨幣準備，美元幾乎不可能失去全球主要儲備貨幣的地位。不過，他也坦言，隨美國優越主義面臨挑戰，美元會比較弱勢，目前對美元採取比較減碼的做法。現在全球主要國家負債情況已經比2008年膨脹許多，因此萬一後續發生經濟危機，更需要仰賴央行的貨幣政策。

波以斯表示，從估值來看，股票表現優於固定收益的機率偏低，原因有二，一是經歷疫情後的大幅升息，投資人現在可受益於較高的殖利率，另一是相較於疫情前，全球央行目前擁有更大的降息空間，尤其經過2022年暴力升息後，現在利率水準普遍較高，擁有更大的降息空間，尤其是新興市場國家。