台幣升值壓力大 央行副總裁嚴宗大：會維持匯率穩定

台幣升值壓力大，美國銀行（BOA）更預測年底台幣匯率將升至28.8元，明年底還可能衝上27.6元。對此，央行副總裁嚴宗大表示，作為外匯市場參與者，不對外國銀行的預測有評論，而匯率影響因素很多，央行一直都在穩定匯率。

立院經委會今就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」邀請國發會、經濟部、農業部、央行等部會進行報告，而台幣持續升值，自4月30日以來的32.017元升值到前日的29.46元，不到兩個月升幅達7%，匯率因素也成為朝野立委關注焦點。

嚴宗大表示，台灣是出口導向的國家，影響出口有兩大原因，一是國外需求，另一則是包含匯率在內的價格因素，近期台幣升值其實是有經濟面的基礎在支持，包括出口成長相對優秀，經濟成長率表現也很好。但他也說，台幣短期內快速升值不利於企業經營，因此一直嘗試維持匯率相對穩定。

嚴宗大強調，穩定匯率都是央行自己參與，近期可看到台幣雖波動幅度大，但也要看國際美元走勢怎麼樣，匯率的影響因素是有很多有國際因素，還有台灣進出口表現，央行一直都在維持匯率穩定，不是說某一方可單方面就能預測決定。

國民黨立委陳超明則表示，對於匯率央行的固定答案就是「配合美國動作」。嚴宗大說，過去幾年台幣波動幅度大，還是要看美元走勢、國內進出口表現，央行是管理式的浮動匯率，維持匯率穩定是一直在做的事情。

國民黨立委楊瓊瓔則質疑，近期外資大買反向ETF，有干擾匯市、套利之嫌，更認為央行在匯市管控是「對內強悍、對外放任」。但嚴宗大則表示，早在2020年央行便與金管會達成共識，已對外資投資反向ETF設限，要求外資持有反向ETF，占ETF發行量不得超過30%。

嚴宗大指出，央行每天監控外資證券投資資料，今年確實看到外資有上述情況，但央行資金查到有不正常停泊後，馬上要求外資將資金匯出；央行雖然沒有對外公開這些訊息，但隨時透過監視系統緊盯市場。