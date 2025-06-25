中華徵信所：5000大企業恢復成長 台灣產業仍需做好「五個繼續」布局

根據CRIF中華徵信所最新出版的「2025台灣大型企業排名TOP5000」顯示，一掃2023年陰霾，2024年營收總額與稅後純益總額同步恢復成長。不過，CRIF也提醒全球經濟變數仍多，傳統經濟預測模型已難準確預測，無論對等關稅、美中對抗、匯率波動，都不會只是影響經濟的短期因素，尤其是台灣在全球AI產業基本面強勁，將使新台幣匯率面臨「欲貶不易且有升值空間」長期壓力，5,000大企業需要更多的做好對企業體營運衝撀的準備。

CRIF指出，繼2022年之後，5,000大企業再一次刷新營收總額的新紀元，並且營收成長率也高達7.79％。營收成長家數則由2023年的2,081家，迅速回升到3,035家水準。其中營收淨額前1,000大企業中有710家營收成長，遠高於2023年的486家；營收淨額前500大企業中有375家營收成長，也遠超過2023年的247家。營收淨額前100大企業中營收成長家數竟高達83家，顯示越大型企業2024年營收表現也越好。同時，5,000大企業營收成長達50％以上的大型企業共有296家之多。其中並有24家企業排名5,000大企業前500名，且有6家企業營收淨額排名前100名，分別是茂宣企業（16名）、富邦金（2881）（19名）、臺灣金控（5868）（34名）、技嘉（2376）（45名）、緯穎（6669）（47名）、凱基金（2883）（83名）。

由營收成長產業來看，在181個入榜產業中，產業營收達1,000億元以上，營收成長達兩位數，且稅後純益也達1,000億元以上的共有7個產業，包括半導體業、金融控股業、銀行業、航運業、人壽保險業、建築投資業及證券商，屬於營收高成長兼高獲利產業。值得關注的是，在前述7大營收高成長兼高獲利產業中，製造業僅有半導體業入列。此外，半導體業營收總額創下3兆9,691億元的新高，加上積體電路設計業（IC設計業）營收總額也再次突破8,000億元關卡達到8,064億元，兩者合計營收總額創下4兆7,755億元新高，占5,000大企業營收總額比重10.93％，首度突破1成，在5,000大企業重要性越來越高。

CRIF表示，雖然表面上5,000大企業在2024年的整體營運數據看起來還不錯，不過實際上是處於「產業表現差異大」且「極度不平衡」的情況。觀察2018年至2024年5,000大企業的營收成長率依次為3.21％、0.61％、-1.70％、15.79％、1.03％、-6.07％、7.79％，顯示在過去七年中5,000大企業有兩年營收衰退，有兩年營收成長是屬於低於3％的低成長，只有兩年營收成長超過5％的不規則震盪。同時5,000大企業的稅後純益曾在2020年、2022年及2023年分別出現-10.06％、-21.56％、-17.25％的衰退。另一需要關注的是近十年（2015-2024）來，營收前500大企業的新入榜家數呈現逐年下降，並且連續兩年新進榜企業家數減少到只剩個位數。

在5,000大企業中有8個兆元產業，分別是電腦製造業、半導體業、人壽保險業、石油化學製品業、銀行業、電子零組件批售業（電子通路商）、金融控股業及電腦及其周邊設備、軟體批售業，但其中有3個產業為金融業，石油化學製品業則呈現兩年衰退，因此如何創造新的、可持續發展的新兆元產業，仍有待產官學界努力。

CRIF示警另一值得注意的是新台幣匯率。由於台灣在電子科技業具有良好的基本面，在美元弱勢下，新台幣經常為亞幣最強貨幣。由於美國在今年第3季至年底將有兩次降息的機會，新台幣恐將處於貶值不易但升值有空間的情況，匯損將不限於壽險業，對大型製造同樣帶來匯損的威脅。

因此，CRIF提出台灣產業需做好「五個繼續」布局。包括「繼續投資本土」、「繼續控制海外產能」、「繼續開發非美市場」、「繼續掌控關鍵原料來源」，以及「繼續避開中國紅海市場」。尤其以強大的本土投資，作為出口全球的底氣，把人才、技術、產能留在本土，產業繼續紮根才是保障台灣經濟發展的基本之道。