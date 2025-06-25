美宣布對等關稅後 45%企業對下半年景氣偏保守

信義全球資產公司25日舉行年中記者會，會中公布美國宣布對等關稅後，企業對景氣調查，結果顯示有45%的受訪企業預期所屬產業下半年景氣將較上半年下滑，整體氛圍偏向保守，不過也有32％的受訪企業表態，將提高商用不動產配置比重，信義全球資產公司總經理林三智分析，數據顯示在全球景氣波動下，不少企業選擇將資金停泊在商用不動產，並視為抵抗市場波動的關鍵資產選項。

信義企業集團關係企業處副總經理信泓浚以集團代表出席記者會並表示，「信義集團在台灣深耕45年，一直秉持以人為本、先義後利以及對員工的正向思考，希望提供消費者知的權利、給政府建言，也希望為產業發展帶來促進的效果。信義全球是信義企業集團很重要的角色，在商用不動產領域投入相當多的時間與人力，去研究商用市場、提供客戶服務，更扮演了協助台灣產業升級發展的角色，未來也會持續努力。」

今年4月，美國總統川普宣布對全球啟動對等關稅，為了解企業對對等關稅的因應、布局，信義全球資產在5月28日至6月6日期間針對成交及服務中的企業客戶進行「關稅戰下商用不動產運用趨勢」問卷調查，訪談對象涵蓋上市櫃法人、企業經營者及高階主管。

該調查結果顯示，有45%的受訪企業預期所屬產業下半年景氣將較上半年下滑，整體氛圍偏向保守；不過也有32％的受訪企業表態，將提高商用不動產配置比重；另有8%的受訪企業表示，會因產業景氣變化，影響其購置或處分商用不動產計畫。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，調查顯示即使關稅戰衝擊企業信心，不過整體來說，商用不動產在自用需求支撐，加上不少企業考量將資金配置不動產，並視為抵抗市場波動的關鍵資產選項，對商用不動產來說，實際反映在商用市場的投資動能仍獲穩健支撐力道。

該調查調查顯示，在有意加碼布局商用不動產的企業中，44%傾向購置商辦或廠辦，林建勛指出，調查反映出企業主對辦公室資產具有長期持有的保值性，以及對不動產未來的增值空間有高度認同。

林三智表示，關稅戰雖為產業帶來挑戰，卻也促使企業以更積極的態度盤點資產結構，透過多元化配置提升企業財務的健康與穩健性。然而，隨著資產配置的需求與複雜度日益增加，愈來愈多企業對持有的不動產標的、進行全方位「資產健檢」，希冀掌握資產利用效率，做為後續優化資產配置的依據，透過靈活調控資產布局，讓企業營運更加有彈性。