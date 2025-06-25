關稅戰升溫 信義全球：三成企業擬加碼商用不動產布局

關稅戰升溫、地緣政治不確定性升高，推動國內商用不動產市場。信義全球資產25日公布調查顯示，32%企業計畫加碼商用不動產配置，反映資金從金融市場回流實體；而從實際交易觀察，今年上半年上市櫃法人不動產交易額達1129億元，分別為土地662億元、商用不動產為530億元，顯示企業已積極進場布局。

該調查於5月28日至6月6日針對成交與服務中客戶進行，涵蓋上市櫃法人與高階主管。結果顯示，雖有45%企業預期下半年景氣將下滑，但僅8%考慮因此調整不動產計畫，顯示企業自用需求仍穩健。其中擬加碼配置的企業中，有44%偏好商辦與廠辦，顯示企業對辦公資產的保值與增值潛力仍具信心。

觀察實際交易，信義統計2025年上半年上市櫃法人商用不動產大型交易額達530億元，工業不動產交易達314億元。加計土地市場，上半年整體交易金額達1192億元，其中土地占662億元，截至6/17日，已超過去年上半年的628億元，顯示企業持續進行資產盤整與佈局。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，目前中央銀行打炒房，不打產業，而商用不動產與經濟成長呈正相關，只要不打產業，商用不動產市場都仍有撐。數據顯示，今年第二季統計至6月17日，上市櫃法人交易商用不動產件數達285件，較今年第一季的246件及去年同期229件均明顯增加。他指出，77%的交易為「買進」，反映企業仍持續設廠、設辦公室，部分則從租轉買，擴張布局未停歇；僅23%為處分，除有建商出售新建案外，也有企業釋出閒置資產、強化本業資金使用效率。

信義全球資產總經理林三智表示，地緣風險促使企業更重視資產結構調整，「資產健檢」成為重要趨勢。代表性交易如和碩28億元出售新店廠、56億元購入宏達電桃園廠，以及大宇紡織21億元取得大雅廠房並採售後回租模式，皆展現企業靈活調整資產配置、優化現金流的實例。

林三智說，商用不動產與產業經濟連動性高，不同於央行針對住宅市場的選擇性信用管制，企業應儘早盤點資產，提升彈性，以因應動盪的市場局勢。