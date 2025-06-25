快訊

僅自備358萬...邱澤經紀公司買近9千萬迪化街古厝 貸款成數高達96%

賺海外所得要主動申報！她弄錯一觀念連補帶罰上百萬元

工研院菁英獎今揭曉！智慧管網洩漏聽診系統 節水千萬噸

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「以智慧科技驅動商業服務革新：打造高效永續新零售服務」榮獲產業化貢獻獎金獎。圖／工研院提供
「以智慧科技驅動商業服務革新：打造高效永續新零售服務」榮獲產業化貢獻獎金獎。圖／工研院提供

工研院今天揭曉素有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎，其中有2項「產業化貢獻獎」及4項「傑出研究獎」金獎技術，橫跨高階材料、智慧製造、建築鋼材銲接、基礎設施監測、AI晶片與民生零售場域整合等多元領域。特別的是，智慧管網洩漏聽診系統突破傳統巡檢侷限，已與自來水公司合作，每年可節水逾1094萬噸。

工研院院長劉文雄表示，今年2個榮獲金獎肯定的「產業化貢獻獎」包括商業服務智慧革新與預兆診斷技術及應用；4個「傑出研究獎」涵蓋超低功耗邊緣辨識技術、智慧管路洩漏聽診系統、H型鋼構雷射銲接技術及乙烯聚合高值技術，主要可分為「AI多元應用」及「環境永續貢獻」兩大特點。

在AI多元應用方面，產業研發成果跨足半導體晶片、智慧製造、基礎設施及智慧零售領域；在環境永續貢獻上，則有協助半導體業、鋼鐵業及石化業產業高值轉型的具體成果，呼應全球產業加速數位轉型與供應鏈升級的發展趨勢，展現工研院以市場導向的研發。

今年工研菁英在「AI多元應用」上的技術包括，在智慧製造的「預兆診斷技術及應用服務」，具備可即時監控、掌握設備壽命與故障辨識三大特色，目前與真空設備大廠、國內感測器業者等合作，應用於半導體、金屬加工等六大產業。此外，結合AI與5G，打造的「智慧管網洩漏聽診系統」，可突破傳統巡檢侷限，提升地下漏水檢測準確率至98%以上，已與台灣自來水公司合作，每年可節水逾1094萬噸。

工研院開發全球最高能效的「超低功耗邊緣辨識晶片」，突破AI運算耗能瓶頸，省電效能提升10倍以上，適用於無人機與機器人。另有「乙烯精準聚合高值技術」，應用於高階材料開發，助力石化業高值化轉型，並與國內企業合作加速量產。「H型鋼構雷射銲接技術」以雷射取代傳統銲接，實現全自動化與低碳製程，產速增5倍、碳排減88%，展現低碳製造潛力。

「智慧管網洩漏聽診系統」榮獲傑出研究獎金獎，可突破傳統巡檢侷限，提升地下漏水檢測準確率至98%以上。圖／工研院提供
「智慧管網洩漏聽診系統」榮獲傑出研究獎金獎，可突破傳統巡檢侷限，提升地下漏水檢測準確率至98%以上。圖／工研院提供
工研院今天揭曉素有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎。圖／工研院提供
工研院今天揭曉素有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎。圖／工研院提供
「預兆診斷技術及應用服務」榮獲產業化貢獻獎金獎，具備可即時監控、掌握設備壽命與故障辨識三大特色。圖／工研院提供
「預兆診斷技術及應用服務」榮獲產業化貢獻獎金獎，具備可即時監控、掌握設備壽命與故障辨識三大特色。圖／工研院提供

菁英 永續 半導體

延伸閱讀

中部智慧製造再升級 劉鏡清：拚每年增加5%整體產值

工研院築智慧財產防護網

智慧醫療新紀元 工研院攜手醫療體系打造臨床試驗綠色通道

臺美交流布局全球通訊商機 MWC臺灣館首秀高軌衛星通訊

相關新聞

美國優越主義面臨挑戰 PIMCO投資長波以斯：以高品質債打造投組

今年來全球市場面臨「美國優越主義」辯證，PIMCO全球固定收益投資長波以斯（Andrew Balls）25日表示，看好固...

台幣升值壓力大 央行副總裁嚴宗大：會維持匯率穩定

台幣升值壓力大，美國銀行（BOA）更預測年底台幣匯率將升至28.8元，明年底還可能衝上27.6元。對此，央行副總裁嚴宗大...

關稅戰升溫 信義全球：三成企業擬加碼商用不動產布局

關稅戰升溫、地緣政治不確定性升高，推動國內商用不動產市場。信義全球資產25日公布調查顯示，32%企業計畫加碼商用不動產配...

美宣布對等關稅後 45%企業對下半年景氣偏保守

信義全球資產公司25日舉行年中記者會，會中公布美國宣布對等關稅後，企業對景氣調查，結果顯示有45%的受訪企業預期所屬產業...

工研院菁英獎今揭曉！智慧管網洩漏聽診系統 節水千萬噸

工研院今天揭曉素有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎，其中有2項「產業化貢獻獎」及4項「傑出研究獎」金獎技術，橫跨高階材...

內政部表揚優良工地主任 劉世芳：工程品質與減碳並重

內政部長劉世芳25日出席「第10屆優良工地主任表揚典禮」時強調，國家重大建設能否如期如質完成，關鍵在於第一線工地主任的專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。