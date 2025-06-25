工研院菁英獎今揭曉！智慧管網洩漏聽診系統 節水千萬噸

工研院今天揭曉素有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎，其中有2項「產業化貢獻獎」及4項「傑出研究獎」金獎技術，橫跨高階材料、智慧製造、建築鋼材銲接、基礎設施監測、AI晶片與民生零售場域整合等多元領域。特別的是，智慧管網洩漏聽診系統突破傳統巡檢侷限，已與自來水公司合作，每年可節水逾1094萬噸。

工研院院長劉文雄表示，今年2個榮獲金獎肯定的「產業化貢獻獎」包括商業服務智慧革新與預兆診斷技術及應用；4個「傑出研究獎」涵蓋超低功耗邊緣辨識技術、智慧管路洩漏聽診系統、H型鋼構雷射銲接技術及乙烯聚合高值技術，主要可分為「AI多元應用」及「環境永續貢獻」兩大特點。

在AI多元應用方面，產業研發成果跨足半導體晶片、智慧製造、基礎設施及智慧零售領域；在環境永續貢獻上，則有協助半導體業、鋼鐵業及石化業產業高值轉型的具體成果，呼應全球產業加速數位轉型與供應鏈升級的發展趨勢，展現工研院以市場導向的研發。

今年工研菁英在「AI多元應用」上的技術包括，在智慧製造的「預兆診斷技術及應用服務」，具備可即時監控、掌握設備壽命與故障辨識三大特色，目前與真空設備大廠、國內感測器業者等合作，應用於半導體、金屬加工等六大產業。此外，結合AI與5G，打造的「智慧管網洩漏聽診系統」，可突破傳統巡檢侷限，提升地下漏水檢測準確率至98%以上，已與台灣自來水公司合作，每年可節水逾1094萬噸。