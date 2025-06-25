英國發布全新「產業戰略」計畫 呼應台灣優勢產業

英國於23日發布《現代產業戰略》（Modern Industrial Strategy），提出一項為期十年的計畫，旨在促進投資並使英國成為全球最佳經商地點。

這項計畫特別聚焦英國本身即具優勢且具備高速成長潛力的八大產業，其中多項呼應台灣的優先產業，也為這些台灣強項創造市場，像是先進製造、潔淨能源產業、數位和科技以及專業與商業服務等。 英國針對每個重點產業都有專屬的十年計畫，以吸引投資、促進成長，並創造高薪與高品質的工作機會。

先進製造：提供高達 43 億英鎊資金支持，28 億英鎊用於未來五年研發、8,000 萬英鎊用於衛星通訊、已入軌道運行之導航與維運載具、23 億英鎊支持發展下一代科技，包括無人機和空中計程車。

潔淨能源：投資額至 2035 年將翻倍——英國能源供應鏈基金（Great British Energy Supply Chain fund）獲得 10 億英鎊、離岸風電開發商獲得 5.44 億潔淨能源補助（Clean Energy Bonus）、超過 25 億投資於小型模組化反應爐（Small Modular Reactors），94 億用於 2029 年為止的碳捕捉、封存與再利用計畫，也有資金用於降低製造業投資者的工業用電成本。

數位與科技：20 億英鎊用於推動《人工智慧行動計畫》（AI Action Plan），包括新「主權 AI 計畫」（Sovereign AI Programme）、1.87 億英鎊資助百萬青年培養科技技能、7.5 億英鎊用來在愛丁堡打造新超級電腦、建立英國半導體中心（UK Semiconductor Centre），協助開發下個世代的晶片，並承諾以 10 年為期資助量子科技。

專業和商業服務：確保英國的專業和商業服務成為全球產業最受信賴的顧問，透過採用英國本土人工智慧，實現此一產業的全球變革，並致力在海外達成專業資格互相承認協議。

英國《現代產業戰略》推動的改革，使台灣投資人更容易在英國立足及成長。這些大刀闊斧的行動包括：深化與國際夥伴的經濟與產業合作：英國《產業戰略》和台灣經濟政策互補，包括「五大信賴產業」、成為區域資產管理中心的計畫，以及推廣潔淨能源的抱負，並奠基於《台英提升貿易夥伴關係協議》（UK-Taiwan Enhanced Trade Partnership Agreement）之上。

提升研發經費：至 2029-30 年，研發經費提升至每年 226 億英鎊以驅動創新——超過 20 億英鎊用於人工智慧，並於未來十年投入 28 億英鎊於先進製造——此舉將帶動數十億英鎊的私人投資。法規改革亦將為快速發展產業清除障礙，例如生物科技、人工智慧和自駕車等。

為創新企業釋放數十億英鎊的融資（特別是中小企業）：將英國創投銀行（British Business Bank）的資金規模提升至 256 億英鎊，吸引數百億的私人資本投資。當中包含額外 40 億英鎊專門用於《產業戰略》的重點領域，並吸引數十億的私人資本。英國創投銀行透過大量投資創投資金，支持英國具有最高成長潛力的企業。

吸引國際菁英進駐關鍵產業：改革簽證與移民制度，並透過全新「全球人才工作小組」（New Global Talent Taskforce）及 5,400 萬英鎊的全球人才基金（Global Talent Fund），協助頂尖人才遷往英國。

降低電費成本：自 2027 年起，為投資成長產業和基礎產業供應鏈中大量用電的製造業者減少最多 25% 的電費，與歐洲主要經濟體保持相近水準。

英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）表示，「這項《產業戰略》標誌著英國經濟的轉捩點，也是對過去短視與權宜之計的明確告別。 在全球經濟不穩定的時代，這份計畫為英國企業提供了所需的長期穩定與明確方向，促使投資、創新與創造好工作機會，讓更多人受惠。 這正是我們推動英國未來的方式——支持我們的優勢產業、清除發展障礙，並規劃明確路徑，建立對所有勞工有利的強大經濟。我們的訊息很清楚：英國回來了，準備好迎接全球商機。」

商業與貿易大臣 Jonathan Reynolds 表示，「我們的《現代產業戰略》將確保英國成為最具吸引力的投資與經商國度，推動經濟增長。此一戰略不僅將投資聚焦於新興商業地點、尖端研發與更佳的運輸連結，也將使我國工業用電價格更具競爭力。 能源成本與技術短缺是企業最關心的兩大挑戰，而本屆政府已充分聆聽，現在正採取果斷行動。」

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）表示，英國的新《產業戰略》將為台英商業合作開啟新契機，特別是在先進製造、潔淨能源產業、數位和科技，以及專業和商業服務領域。 此計畫從一開始就面向國際，為台灣的企業、創業家與創新者提供做出長期投資決策所需的穩定與信心。英國擁有高技能勞動力與全球無與倫比的商業連結，還有 G7 國家當中最低的企業稅、強大的研發實力和進入更大歐洲市場的路徑，為台灣投資人擴張、投資與發展他們的事業提供理想環境。