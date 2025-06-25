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中部智慧製造再升級 劉鏡清：拚每年增加5%整體產值

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院26日將聽取「中部精密智慧新核心」計劃，政務委員、國發會主委劉鏡清說明，如今我國最缺的就是高薪工作機會，因此盼能藉由國家帶動產業轉型，預估此計劃推動後，將能帶動每年提高整體產值5%。

劉鏡清指出，政府將透過「核心產業雙軸大轉型」、「現有核心再造新核心」及「國家精密智慧中心」等三大策略，加速培育中部新核心產業，並透過十大生活配套措施加強基礎建設，藉由產業與生活品質同步升級，打造中部新未來。

劉鏡清表示，我國中部的產業聚落已成為一個精密製造的新核心廊帶，根據推估2023年整體產值有達到6兆元，接下來政府也將積極協助中部產業聚落朝向轉型之路前進，包括導入AI，以及數位轉型、綠能轉型等。

對於產業轉型，劉鏡清說，就是因為有聽到部分業者在反應，要投入大量資金做轉型，因此在前期投入時所要耗費的成本過高，為此，國發會與經濟部也將在中部成立國家精密智慧中心，透過國發基金的投入與引導， 精密機械切入半導體設備、微創醫材等高值化產業，並以漢翔為核心，帶動航太及無人載具、機器人等相關零組件發展。

此外，在既有的核心技術上，再造新核心，劉鏡清補充，像是未來矽光子技術就是未來趨勢，我國目前的先進封裝製程，未來也將開始轉型進入光纖領域，目前我國相關科技產業都已經著手準備，甚至已經成立全球唯一的矽光子聯盟，這也讓台灣獨步全球，接下來能讓台灣半導體產業領先20年以上。

至於在未來的政府資源投入，除了預算勢必要有以外，劉鏡清也提到，土地盤點方面，目前經濟部已盤點出兩塊台糖用地，要作為未來經濟產業園區做使用，但這兩塊土地只租不賣，目的就是希望能夠協助更多業者能一起壯大。

經濟部 國發會 半導體

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