快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

內政部表揚優良工地主任 劉世芳：工程品質與減碳並重

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
第10屆優良工地主任表揚典禮合照。內政部提供
第10屆優良工地主任表揚典禮合照。內政部提供

內政部劉世芳25日出席「第10屆優良工地主任表揚典禮」時強調，國家重大建設能否如期如質完成，關鍵在於第一線工地主任的專業與堅守。她不僅肯定13位獲獎主任的傑出表現，更感謝所有投身土木、水利、建築等工程領域的人員，長年在各項基礎建設與文化修復工程中付出心力，為公共安全與民眾生活品質把關。

劉世芳指出，面對「2050淨零碳排」的國家政策目標，內政部正積極推動建築減碳轉型，包含導入近零碳建築概念、推廣新工法與綠建材。她呼籲工地主任與工程團隊持續精進專業、與國際趨勢接軌，一同強化產業減碳力道，推動工程品質與環境永續雙軌並進，建構綠色生活新典範。

她也強調，無論是道路、橋梁、防汛工程、電力系統，還是歷史建築修復，每一項民生基礎設施的品質與安全，都深深依賴工地主任的專業判斷與現場管理。透過大家的努力，不只讓國家建設如期完成，也實質提升人民生活的幸福感。

今日典禮場面溫馨，副總統蕭美琴、行政院政務委員兼工程會主委陳金德、立委何欣純與陳秀寶等多位貴賓也到場參與，與劉世芳部長及內政部次長董建宏、國土管理署副署長於望聖共同見證優良工地主任的榮耀時刻，展現對第一線工程專業人員的高度肯定與支持。

減碳 劉世芳 內政部

延伸閱讀

萬華社宅兩周湧八倍搶租 卓揆開箱：社宅價格豪宅價值

罷團傳遭黑道恐嚇 劉世芳：警方定嚴正執法、決不手軟

槓租金補貼！劉世芳反擊蔣萬安完全不懂 北市反嗆別拿弱勢開刀

發函地方分擔租金補貼 劉世芳：我們沒錢就是沒錢

相關新聞

內政部表揚優良工地主任 劉世芳：工程品質與減碳並重

內政部長劉世芳25日出席「第10屆優良工地主任表揚典禮」時強調，國家重大建設能否如期如質完成，關鍵在於第一線工地主任的專...

以伊衝突影響油價飆、台幣升 立委呼籲搶救企業商家

針對近期國際地緣政治局勢持續升溫，尤其中東以伊兩國爆發戰爭，帶來能源供應不穩定與油價飆升風險，立委林岱樺25日於經濟委員...

立委詢問菲律賓種電進度 郭智輝：我不跟你討論

經濟部長郭智輝日前拋出「菲律賓種電」說，面對國民黨立委葉元之詢問目前的方向與進度，郭智輝卻表示，「我不跟你討論菲律賓這件...

接棒高鐵董座 史哲：像公開考試、2027年交卷

新任台灣高鐵公司（2633）董事長史哲上任後25日提出高鐵2.0專案，對於自己接任董座後，給予自己的打幾分，他表示，就像...

關稅豁免期將屆 郭智輝：稅率有望朝好方向發展

美國啟動對等關稅後，又宣布90天的豁免期，但豁免即將在7月9日到期，對於關稅談判，經濟部長郭智輝表示，以目前蒐集資訊來看...

經長：美國壓制紅色供應鏈 台灣半導體AI資安受惠

美國對等關稅緩衝期將屆，經濟部長郭智輝今天表示，以目前蒐集資訊來看，稅率有望朝好方向發展，另隨著美國對紅色供應鏈開始採取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。