內政部表揚優良工地主任 劉世芳：工程品質與減碳並重

內政部長劉世芳25日出席「第10屆優良工地主任表揚典禮」時強調，國家重大建設能否如期如質完成，關鍵在於第一線工地主任的專業與堅守。她不僅肯定13位獲獎主任的傑出表現，更感謝所有投身土木、水利、建築等工程領域的人員，長年在各項基礎建設與文化修復工程中付出心力，為公共安全與民眾生活品質把關。

劉世芳指出，面對「2050淨零碳排」的國家政策目標，內政部正積極推動建築減碳轉型，包含導入近零碳建築概念、推廣新工法與綠建材。她呼籲工地主任與工程團隊持續精進專業、與國際趨勢接軌，一同強化產業減碳力道，推動工程品質與環境永續雙軌並進，建構綠色生活新典範。

她也強調，無論是道路、橋梁、防汛工程、電力系統，還是歷史建築修復，每一項民生基礎設施的品質與安全，都深深依賴工地主任的專業判斷與現場管理。透過大家的努力，不只讓國家建設如期完成，也實質提升人民生活的幸福感。

今日典禮場面溫馨，副總統蕭美琴、行政院政務委員兼工程會主委陳金德、立委何欣純與陳秀寶等多位貴賓也到場參與，與劉世芳部長及內政部次長董建宏、國土管理署副署長於望聖共同見證優良工地主任的榮耀時刻，展現對第一線工程專業人員的高度肯定與支持。