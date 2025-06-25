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大樹和山光電案爭議 經濟部將盤點地面型光電

中央社／ 台北25日電

高雄大樹和山光電違法施工超挖未落實水保，經濟部將廢止施工許可。多名立委今天要求重新研議並加嚴光電設置環評標準。經濟部能源署說，將在1個月內針對大型的地面型光電進行盤點。

立法院衛環委員會今天邀請環境部等部會進行「因應歐盟管制超細懸浮微粒（PM0.1），我國空污管制政策如何精進、提升，保障國人健康安全」專題報告，並備質詢，立委們關切和山光電案的水土保持與環保疑慮。

高雄市經發局24日新聞稿指出，和山太陽光電發電設施因違反於不可開發區施工、未依水保施工監督，造成土砂流出基地致生水土流失，情節重大，除移請橋檢偵辦外，已廢止業者第2期水土保持計畫要求終止開發；並函請中央廢止籌設許可、施工許可及恢復原土地使用。

經濟部24日表示，水保是施工許可證的要件，將依法廢止施工許可，此案籌設許可已經失效，呼籲光電業者勿存僥倖心態。

根據環境部今年1月16日修正發布「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，增訂太陽光電位在國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區的農業用地、公有造林地等環境敏感區位，以及在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上，或面積15公頃以上，應實施環評。但經能源主管機關同意者，不在此限。

中國國民黨籍立法委員王育敏今天質詢表示，只要經能源主管機關同意者就不在此限，以後只要經濟部同意的光電開發案就沒有環境部的角色，要求環境部重修環評認定標準，否則就是一大漏洞。

王育敏要求，經濟部應盤點現行還有多少案場是有相關問題，發展綠能是好事，但綠能如果不顧環境正義就是壞事。

經濟部能源署代理署長李君禮答詢說，目前核准約9萬多件光電案，大部分是屋頂型，將在1個月內針對大型的地面型光電進行盤點；在人工造林地也一定是林相不佳的地方才會來做，若已經發展成生態也不會核准砍伐。

立法委員陳菁徽、陳昭姿、邱鎮軍等人則臨時提案，要求環境部重新研議並加嚴光電設置環評標準，應移除國有土地、公營或國營事業土地得免環評等除外條款，並檢討山坡地面積門檻與審查範圍。

陳菁徽質詢指出，當地原本是以玉荷包、鳳梨與水源水果聞名的果園區域，如今被重機具推平、植被全毀，黃沙滾滾，村民甚至形容「吃飯時都在配沙」，形成極為荒謬又令人痛心的景象。

「光51公頃的畫面就已經怵目驚心！」陳菁徽表示，根據經濟部的太陽光電設置目標，地面型部分須達12GW，但截至目前仍有約6.7GW的缺口。依能源署估算，每千瓩約需1公頃土地，因此還須額外尋找6700公頃土地用於設置光電，差不多要1/4個台北市、1400座大巨蛋、250座大安森林公園。

她質疑，「是否真的有如此龐大的土地可供使用？」將提案要求環境部重新研議，並加嚴光電設置的環評標準。

李君禮強調，目前光電設置的地區為地力不足土地，且與農業部合作推動「漁電共生」為主；這次高雄大樹的光電案是「違法案件」，在撤銷光電籌設許可後，超出核准範圍外的開發要恢復原狀，當時核定的開發範圍是51公頃，「核准開發光電的範圍只有21公頃」。

經濟部 環評 太陽光電

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