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以伊衝突影響油價飆、台幣升 立委呼籲搶救企業商家

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

針對近期國際地緣政治局勢持續升溫，尤其中東以伊兩國爆發戰爭，帶來能源供應不穩定與油價飆升風險，立委林岱樺25日於經濟委員會質詢中嚴正指出，台灣是出口導向的國家，現在國際油價飆漲，台幣又大幅升值超過7%，呼籲政府因應局勢搶救企業商家。

林岱樺表示，國際衝突影響台灣能源與民生經濟，政府應儘速啟動對企業及商家的補貼與振興工具，尤其是觀光旅遊業。台灣2024年出國人次達1,685萬，但來台的觀光人次卻只有785萬人，其中光是赴日旅遊便高達600萬。這導致我國去年觀光逆差擴大至近220億美元（約6,000億台幣），國內旅遊業經營非常困難。

林岱樺提到，她5月14日就曾質詢，希望各部會盡快提出具體方案，但至今仍無解方。今日她更具體要求國發會、經濟部，應該針對台灣各縣市商圈的硬體設施老舊問題改善，提出振興改善計畫，並希望部會編列商圈的翻修整建預算，讓商家可以在優質環境下提供最好的觀光旅遊服務，讓軟、硬體素質同步提升。

對於台灣的能源供應危機，林岱樺指出，若以伊衝突擴大，我國原油及天然氣供應，恐有20%至25%的供應風險。她呼籲經濟部應立即啟動「國氣、國運、國管」原則，加強天然氣與能源輸送的主權掌控能力，並確保國營事業如中油，在配合政策維持亞洲鄰國最低油價的同時，能獲得必要財政補償，避免「政策大力配合、虧損卻自己吸收」的不合理狀況。

林岱樺表示，請國發會一個月內聯合相關部會，針對觀光、商圈、餐飲業提出具體補助與振興工具，同時模擬不同匯率與國際能源價格變化下對產業的衝擊，預做政策備案。她強調，唯有超前部署、系統思維，台灣才能在不確定的國際局勢中，穩住經濟與民生的根基。

觀光 林岱樺 國際油價

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