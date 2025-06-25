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立委詢問菲律賓種電進度 郭智輝：我不跟你討論

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝今天出席立法院經濟委員會備詢。圖／本報資料照片
經濟部長郭智輝今天出席立法院經濟委員會備詢。圖／本報資料照片

經濟部長郭智輝日前拋出「菲律賓種電」說，面對國民黨立委葉元之詢問目前的方向與進度，郭智輝卻表示，「我不跟你討論菲律賓這件事」。讓葉元之當場動怒，直批郭智輝傲慢。

郭智輝今天出席立院經委會就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」進行報告。葉元之質詢表示，對於菲律賓種電，郭智輝的說法一變再變，會被認為信口開河，信任度會打折扣，經濟部長講話應該是計畫一部分或是政策方向。

葉元之夠說，菲律賓種電從頭到尾都是郭智輝提的，經濟部煞有其事的做了台菲電力合作評估報告，更攸關台灣能源政策，很多方面讓大家會擔心會有缺電問題，經濟部長本就應該解決。

郭智輝則連忙否認，「我沒有說不跟你講，我是說這問題我們現在不討論。」最後還是說，「需要的話我可以給你書面報告」

菲律賓 經濟部 種電

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