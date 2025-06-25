接棒高鐵董座 史哲：像公開考試、2027年交卷

新任台灣高鐵公司（2633）董事長史哲上任後25日提出高鐵2.0專案，對於自己接任董座後，給予自己的打幾分，他表示，就像一場考試，考試鈴聲已響起，答案不知道，交卷時間也定了，新車上路是否可達到高鐵2.0願景，可被公開檢視。

立法院交通委員會今天邀請交通部長陳世凱、台鐵公司董事長鄭光遠、台灣高鐵公司董事長史哲列席，針對交通部觀光署、台鐵及高鐵人事調整及新任首長的業務展望進行專題報告，並備質詢。

史哲接受媒體採訪時提到，到立法院備詢不是他的第一次，他也算是老政務官，常常有人說他是政務官中的事務官，不能說沒有壓力，高鐵日復一日運轉，收班後還要進入嚴謹維修檢測，每分每秒運轉，承載國人的安全和準點責任，這節奏跟他過去經歷不一樣，是一個新的壓力。

史哲說，高鐵有很多不同階段，現在不是興建期，不是財務改革期，也不是疫情運量暴漲期，是復甦新局，綜合性管理是面對新局的重要任務，這也是他的自我期許，將善用過去在政府公務體系除文化藝術外，還有招商和公共建設、公共事業等經驗，帶領高鐵迎接未來20年，因此他提出高鐵2.0。

史哲強調，這場考試鈴聲已經響起，交卷時間也定了，考題也是公開的，如何被檢視，除了平常時主管機關的監督、監理，對董事會負責，以及全民客戶體檢外，新車上路是否可達高鐵2.0願景，大家可以公開檢視。