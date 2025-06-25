關稅豁免期將屆 郭智輝：稅率有望朝好方向發展

美國啟動對等關稅後，又宣布90天的豁免期，但豁免即將在7月9日到期，對於關稅談判，經濟部長郭智輝表示，以目前蒐集資訊來看，稅率有望朝好方向發展。

郭智輝今天出席立院經委會就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」進行報告，朝野立委也關心與美國的談判進展。

郭智輝表示，目前談判仍在進行中，而隨著美國開始針對紅色供應鏈採取懲罰或壓制手段，台灣半導體、AI、資安產業將具優勢，預期訂單會轉向台灣，此外，大陸被課高關稅後會產生外溢現象。

郭智輝也說，美方最關切的大陸貨品來台灣洗產地，以及傾銷等2大問題，經濟部已妥善強化處理，並提供給行政院經貿談判團隊，期望關稅談判能有好的結果。