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美國關稅如何解？經長：美將壓制紅色供應鏈 台灣「這些產業」受惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

美國對等關稅緩衝期將屆期，外界關切台美談判進度。經濟部長郭智輝25日在立法院經濟員會表示，從目前來看，美國將會對紅色供應鏈採取懲罰、壓制，因此有利於我半導體、資安、AI等產業。

他還提到，因美國對中國課予較高關稅，紅色供應鏈有可能會外溢出來，中國產品外溢到台灣，一是洗產地、二是產品直接走私到台灣，我方必須防止走私，否則會對台灣生活會造成影響。

郭智輝今日上午赴立法院經濟委員會進行「國應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」專案報告。立委張嘉郡、賴瑞隆等皆詢問台美談判進度及影響。

郭智輝表示，台美談判還在進行中，希望是「朝好的方向」、「看起來也有這個氛圍」，像是美國很關切洗產地問題，我方也做了很多努力。他並表示，美國將「懲罰」、「壓制」紅色供應鏈，台廠反而會受惠。

立委也關切今年下半年景氣狀況。郭智輝說，今年全年經濟成長率仍可保3%，半導體先進製程5奈米以下製程景氣都不錯，但傳產持續受到中國產能過剩衝擊。

美國 紅色供應鏈

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