快訊

日月光啟動二代接班 張虔生大女兒張淡堯正式進入董事會

LINE免費貼圖5款！2款免任務爽用到年底 還有侏羅紀、團購+1圖案超好用

春哥侃陸／軍方刷存在感？3事件看中國審慎對以伊衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

撤銷中火1800萬罰鍰挨批心疼台電 環境部駁：沒有護航

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片
台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片

台北高等行政法院日前就台中市政府環境保護局違法裁處台電公司台中電廠一案，撤銷行政院訴願決定及環境部原處分，環境部強調將依法提起上訴。立委今天質疑，環境部撤銷中火1800萬處分是在「心疼」台電，環境部表示，環境部在空汙防制有監督責任，否則就是失職，因此會依法提起上訴。

針對北高法院在中火一事上撤銷行政院訴願決定及環境部原處分，環境部日前指出，此訴訟源於2019年11月，台中市政府想要台電減煤，所以將2017年10月發給台中電廠的許可證中，原已載明應配合減少使用燃煤的時間期程，在2年後才說當時「誤繕」，將原本「自」2020年1月26日「起」開始減煤，改為「至」2020年1月26日「前」要完成減煤，形同將減煤期程起點突然改為應達成時間，要求台電在剩下2個月內達成不可能的減煤目標。環境部基於台中市環保局空氣汙染防制業務行政監督的上級機關立場，當然要制止這種行為。

立法院衛環委員會今天邀請環境部進行「因應歐盟管制超細懸浮微粒（PM0.1），我國空汙管制政策如何精進、提升，保障國人健康安全」專題報告，並備質詢。

立委邱鎮軍質詢時表示，環境部是不是「心疼」台電才跳出來撤銷1800萬的罰鍰？如今一審敗訴還要打算上訴，究竟環境部是空品的主管機關，還是其實是台電的法律部？環境部的職責應該是要守護國人乾淨呼吸的權利，而不是護航台電，不然改名為「護航部」好了。

立委陳菁徽表示，中火在2019年因為排放廢水的懸浮固體超標被開罰，當時環境部沒有說話，結果在燃煤超量上卻跳出來幫台電說話，甚至還要上訴，而環境部本次的訴訟費卻是用空汙基金來支應。

立委王育敏說，空汙防制是地方的自治事項，環境部這次撤銷市府裁罰中火燃煤超量使用，甚至還要上訴，呼籲環境部到此為止。

環境部次長沈志修說，環境部並沒有在護航台電，但在保護國人健康的同時也須依法行政，台中市政府以「誤繕」將減煤期程起點突然改為應達成時間，這樣中火根本就來不及達標，也等同就是要罰中火，身為上級機關的環境部當然有監督責任，否則就是失職。

沈志修說，台電2016年到去年共投入740億更新汙染防制設備，空汙總排放量已經大減76％，說環境部在護航台電並不恰當。

環境部 台電 中火

延伸閱讀

台電千億撥補若未過 郭智輝：電價成本會在9月反應

車輛成PM0.1主要來源 今年底市區客運電動化目標35％

超細懸浮微粒PM0.1增心血管肺部疾病風險 環境部：明年啟動試驗監測

台電：中火上半年用煤減近40萬噸 加速無煤達標

相關新聞

撤銷中火1800萬罰鍰挨批心疼台電 環境部駁：沒有護航

台北高等行政法院日前就台中市政府環境保護局違法裁處台電公司台中電廠一案，撤銷行政院訴願決定及環境部原處分，環境部強調將依...

台電千億撥補若未過 郭智輝：電價成本會在9月反應

台電虧損嚴重，若沒有得到政府撥補，經濟部長郭智輝表示，成本反應的時機就會在9月的電價審議委員會，審議委員沒有支持不調價的...

大樹光電案山坡一天恢復？ 郭智輝：我沒有那個魔法

高雄大樹區和山光電太陽能系統發電設施違規在不可開發區施工釀水土流失爭議，經濟部對該業者撤銷太陽光電系統許可執照，但被民眾...

以伊衝突恐推升油價 經濟部：目前情勢樂觀

關稅、匯率、地緣政治等國際大環境出現劇烈變化，立院經委會今就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能...

關稅豁免期將屆 郭智輝：稅率有望朝好方向發展

美國啟動對等關稅後，又宣布90天的豁免期，但豁免即將在7月9日到期，對於關稅談判，經濟部長郭智輝表示，以目前蒐集資訊來看...

經長：美國壓制紅色供應鏈 台灣半導體AI資安受惠

美國對等關稅緩衝期將屆，經濟部長郭智輝今天表示，以目前蒐集資訊來看，稅率有望朝好方向發展，另隨著美國對紅色供應鏈開始採取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。