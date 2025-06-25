快訊

日月光啟動二代接班 張虔生大女兒張淡堯正式進入董事會

LINE免費貼圖5款！2款免任務爽用到年底 還有侏羅紀、團購+1圖案超好用

春哥侃陸／軍方刷存在感？3事件看中國審慎對以伊衝突

經長：美國壓制紅色供應鏈 台灣半導體AI資安受惠

中央社／ 台北25日電

美國對等關稅緩衝期將屆，經濟部長郭智輝今天表示，以目前蒐集資訊來看，稅率有望朝好方向發展，另隨著美國對紅色供應鏈開始採取懲罰、壓制，預期台灣半導體、AI、資安產業將受惠。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」進行報告並備質詢，由於關稅緩徵90天大限即將到來，國民黨立委張嘉郡等朝野立委關心談判進展如何。

郭智輝表示，目前談判進行中，隨著美國開始針對紅色供應鏈採取懲罰或壓制手段，台灣半導體、AI、資安產業將具優勢，預期訂單會轉向台灣。另一方面，中國被課高關稅後會產生外溢現象，政府也正防止來台洗產地、走私進入台灣市場等狀況發生。

民進黨立委賴瑞隆關切台灣下半年經濟展望，郭智輝表示，仍待7月9日美國關稅大勢底定，以目前蒐集資訊來看，期望朝好方向發展，「看起來也有這個氛圍」，因台灣先前被美國關注問題都在解決中，今年經濟成長率應可維持3%。

他也提到，半導體先進製程表現仍不錯，成熟製程方面，雖然中國開設很多新廠，但未來非紅供應鏈要求下，台灣廠商反而會受惠。

民進黨立委陳亭妃質詢指出，新台幣持續升值，企業不敢接訂單，應如何處理信心指數問題。郭智輝表示，台灣中小企業對匯率避險能力較弱，大企業因都有避險機制，所以較不擔心；經濟部已針對中小微企業，短期提供低利率貸款，降低營運成本、減少資金壓力，並協助低碳化、智慧化轉型。

郭智輝指出，國內產業銷美占比僅23%，代表77%市場仍在美國以外；面對企業當前不敢接訂單，他說，重點仍在增強競爭力，經部會協助企業從各方面降低成本。

關稅 美國 台幣匯率

延伸閱讀

台電千億撥補若未過 郭智輝：電價成本會在9月反應

與崇越高層見面疑涉利益衝突 郭智輝駁：不是事實

郭智輝「人均GDP十年拚八萬美元」非空想！網酸：台幣升值到1：13就行

伊朗封鎖荷姆茲海峽油價恐大漲 經濟部：政府有準備

相關新聞

撤銷中火1800萬罰鍰挨批心疼台電 環境部駁：沒有護航

台北高等行政法院日前就台中市政府環境保護局違法裁處台電公司台中電廠一案，撤銷行政院訴願決定及環境部原處分，環境部強調將依...

台電千億撥補若未過 郭智輝：電價成本會在9月反應

台電虧損嚴重，若沒有得到政府撥補，經濟部長郭智輝表示，成本反應的時機就會在9月的電價審議委員會，審議委員沒有支持不調價的...

大樹光電案山坡一天恢復？ 郭智輝：我沒有那個魔法

高雄大樹區和山光電太陽能系統發電設施違規在不可開發區施工釀水土流失爭議，經濟部對該業者撤銷太陽光電系統許可執照，但被民眾...

以伊衝突恐推升油價 經濟部：目前情勢樂觀

關稅、匯率、地緣政治等國際大環境出現劇烈變化，立院經委會今就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能...

關稅豁免期將屆 郭智輝：稅率有望朝好方向發展

美國啟動對等關稅後，又宣布90天的豁免期，但豁免即將在7月9日到期，對於關稅談判，經濟部長郭智輝表示，以目前蒐集資訊來看...

經長：美國壓制紅色供應鏈 台灣半導體AI資安受惠

美國對等關稅緩衝期將屆，經濟部長郭智輝今天表示，以目前蒐集資訊來看，稅率有望朝好方向發展，另隨著美國對紅色供應鏈開始採取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。