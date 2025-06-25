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創單月新高 5月 TPASS 2.0單月回饋金逾500萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為擴大TPASS政策嘉惠範圍及鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部於2025年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，截至6月22日已有超過21.7萬人完成記名登錄，並已累計19.9萬張電子票證達成回饋條件，回饋金額累計達到1,665.2萬元。

公路局表示，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋自2025年2月開始累計搭乘紀錄迄今，達成回饋條件票卡數及回饋金額均持續成長，經公路局統計，114年5月份約有5.9萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件、225.2萬趟公共運輸旅次獲得回饋及回饋金額517.7萬元，均創下政策推出以來新高；其中5月份約有3.5萬張電子票證達成基本客運回饋(市區公車/公路客運)條件、4.2萬張電子票證達成軌道加碼回饋(臺鐵、臺北捷運或新北捷運)條件，平均每張票卡回饋金額約88元；若以使用市區公車及公路客運31次以上之票卡計算，平均每張票卡回饋120元，搭乘越多，享有回饋金額越多。

另外，2025年2~4月份未完成領取回饋金尚有692.4萬元，公路局也特別呼籲還沒完成領取回饋金的民眾，在各月份回饋金開放領取日起1年內，持符合回饋條件之電子票證至四大超商由店員協助或台北捷運各場站內之悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金，避免影響使用權益；2025年5月份回饋金亦已於6月25日開始領取，也歡迎符合回饋條件之民眾踴躍領取。

公路局最後也特別說明，2025年1~5月份TPASS行政院通勤月票平均每月68.4萬人加值購買，亦較2024年同期成長6.6%，顯示在TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋推出之後，已有更多民眾受惠於TPASS政策，該局也邀請民眾共同響應，一起用行動來支持公共運輸，共同為節能減碳盡一份心力。

捷運 北捷

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