台電千億撥補若未過 郭智輝：電價成本會在9月反應

台電虧損嚴重，若沒有得到政府撥補，經濟部長郭智輝表示，成本反應的時機就會在9月的電價審議委員會，審議委員沒有支持不調價的理由，而只要電價不調整，相信對平穩物價有很高的幫助。

郭智輝表示，台灣電價具有競爭力，但已經達到臨界點，台灣以出口為導向，如果產業要負擔更高價格，對於競爭力是減弱的，加上匯率因素，可能導致從業人員不足以在市場消費。

郭智輝也再喊話，希望朝野都能支持政府對於台電的1000億元撥補。