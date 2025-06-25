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台電千億撥補若未過 郭智輝：電價成本會在9月反應

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料庫
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料庫

台電虧損嚴重，若沒有得到政府撥補，經濟部長郭智輝表示，成本反應的時機就會在9月的電價審議委員會，審議委員沒有支持不調價的理由，而只要電價不調整，相信對平穩物價有很高的幫助。

郭智輝表示，台灣電價具有競爭力，但已經達到臨界點，台灣以出口為導向，如果產業要負擔更高價格，對於競爭力是減弱的，加上匯率因素，可能導致從業人員不足以在市場消費。

郭智輝也再喊話，希望朝野都能支持政府對於台電的1000億元撥補。

電價 經濟部 台電

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