聽新聞
0:00 / 0:00
台電千億撥補若未過 郭智輝：電價成本會在9月反應
台電虧損嚴重，若沒有得到政府撥補，經濟部長郭智輝表示，成本反應的時機就會在9月的電價審議委員會，審議委員沒有支持不調價的理由，而只要電價不調整，相信對平穩物價有很高的幫助。
郭智輝表示，台灣電價具有競爭力，但已經達到臨界點，台灣以出口為導向，如果產業要負擔更高價格，對於競爭力是減弱的，加上匯率因素，可能導致從業人員不足以在市場消費。
郭智輝也再喊話，希望朝野都能支持政府對於台電的1000億元撥補。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言