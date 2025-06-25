快訊

藍立院黨團告發罷團灌水達九成 陳玉珍：檢調有偵辦嗎

現省1500元！陸國台辦宣布 免收台灣「首來族」申辦證件費

黑熊之死…人熊共處跨入雷區 護管員觸犯禁忌披露「開槍心境」

外貿協會董事長黃志芳：以阿衝突 貿協協助撤僑

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
以阿衝突，貿協協助撤僑。（邱馨儀攝）
以阿衝突，貿協協助撤僑。（邱馨儀攝）

外貿協會董事長黃志芳25日表示，以色列伊朗都有駐地的台貿中心，而伊朗部分，駐伊的台貿中心是目前台灣唯一在當地派駐機構，目前仍有一位派駐當地中心主任孫經權續留德黑蘭維持業務運作與撤僑。黃志芳說，目前看起來因為美國的介入的停火調停，目前看起來整個情況已經緩下來，最壞的情況應該已經過去了

亞洲指標性的食品產業盛會—2025年台北國際食品系列展（FOOD TAIPEI MEGA SHOWS）25日在台北南港展覽 1館與2館隆重開幕，展期至6月28日止，為期四天。展會匯聚來自全球的食品與設備品牌，涵蓋五大主題展：台北國際食品展、食品加工機械展、生技製藥設備展、包裝工業展與飯店暨餐飲設備用品展，共吸引1,700家企業、4,500個攤位，規模再創新高，全面展現食品產業的創新動能與國際競爭力。

黃志芳在食品展開展前表示，以伊點燃衝突後，當地情形頗受關注，目前貿協派駐德黑蘭當地的孫經權主任仍在崗位，協助撤僑等作業。貿協在以色列與伊朗都有駐地中心，以色列台貿中心目前運作配合當地政府的規定，在家辦公，但是公務都不受影響，邀請的五個臺北國際，食品展以色列的買主還是安排了用實體的方式來跟國內的業者洽談。

伊朗部分，目前貿協在當地的駐地中心是台灣唯一在當地的派駐中心，中心主任孫經權續留當地協助外交部辦理撤僑，此外，還有四位國人因家庭等因素留在當地，主任也有持續與四位國人保持聯繫。

黃志芳 伊朗 以色列

延伸閱讀

好讀周報／祕密打造核武？以伊交戰美介入 全球油價受影響

謝金河指「台灣敵我分際差」難贏以色列！網預言股市走勢「以崩台漲」

以色列伊朗停火生效 陸續開放領空恢復航班

川普對大陸採購伊朗石油已無異議？ 市場人士猜只是場面話

相關新聞

台電千億撥補若未過 郭智輝：電價成本會在9月反應

台電虧損嚴重，若沒有得到政府撥補，經濟部長郭智輝表示，成本反應的時機就會在9月的電價審議委員會，審議委員沒有支持不調價的...

大樹光電案山坡一天恢復？ 郭智輝：我沒有那個魔法

高雄大樹區和山光電太陽能系統發電設施違規在不可開發區施工釀水土流失爭議，經濟部對該業者撤銷太陽光電系統許可執照，但被民眾...

以伊衝突恐推升油價 經濟部：目前情勢樂觀

關稅、匯率、地緣政治等國際大環境出現劇烈變化，立院經委會今就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能...

創單月新高 5月 TPASS 2.0單月回饋金逾500萬元

為擴大TPASS政策嘉惠範圍及鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部於2025年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，截...

外貿協會董事長黃志芳：以阿衝突 貿協協助撤僑

外貿協會董事長黃志芳25日表示，以色列、伊朗都有駐地的台貿中心，而伊朗部分，駐伊的台貿中心是目前台灣唯一在當地派駐機構，...

流通商戰／遠東巨城再進化 聯手承億打造飯店有何優勢？

作為新竹的百貨霸主，遠東巨城購物中心手上閒置多年的「旅館大樓」終於有用途，將與承億集團攜手打造真正的旅館。但為何在營運13年之後，直到現在才有開發用途，補足百貨、購物中心以外的「第三足」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。