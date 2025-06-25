外貿協會董事長黃志芳：以阿衝突 貿協協助撤僑

外貿協會董事長黃志芳25日表示，以色列、伊朗都有駐地的台貿中心，而伊朗部分，駐伊的台貿中心是目前台灣唯一在當地派駐機構，目前仍有一位派駐當地中心主任孫經權續留德黑蘭維持業務運作與撤僑。黃志芳說，目前看起來因為美國的介入的停火調停，目前看起來整個情況已經緩下來，最壞的情況應該已經過去了

亞洲指標性的食品產業盛會—2025年台北國際食品系列展（FOOD TAIPEI MEGA SHOWS）25日在台北南港展覽 1館與2館隆重開幕，展期至6月28日止，為期四天。展會匯聚來自全球的食品與設備品牌，涵蓋五大主題展：台北國際食品展、食品加工機械展、生技製藥設備展、包裝工業展與飯店暨餐飲設備用品展，共吸引1,700家企業、4,500個攤位，規模再創新高，全面展現食品產業的創新動能與國際競爭力。

黃志芳在食品展開展前表示，以伊點燃衝突後，當地情形頗受關注，目前貿協派駐德黑蘭當地的孫經權主任仍在崗位，協助撤僑等作業。貿協在以色列與伊朗都有駐地中心，以色列台貿中心目前運作配合當地政府的規定，在家辦公，但是公務都不受影響，邀請的五個臺北國際，食品展以色列的買主還是安排了用實體的方式來跟國內的業者洽談。

伊朗部分，目前貿協在當地的駐地中心是台灣唯一在當地的派駐中心，中心主任孫經權續留當地協助外交部辦理撤僑，此外，還有四位國人因家庭等因素留在當地，主任也有持續與四位國人保持聯繫。