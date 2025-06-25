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大樹光電案山坡一天恢復？ 郭智輝：我沒有那個魔法

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝今天出席立法院經濟委員會備詢。圖／本報資料照片
經濟部長郭智輝今天出席立法院經濟委員會備詢。圖／本報資料照片

高雄大樹區和山光電太陽能系統發電設施違規在不可開發區施工釀水土流失爭議，經濟部對該業者撤銷太陽光電系統許可執照，但被民眾黨立委張啟楷質疑是僅廢除一小部分許可「打假球」。但經濟部長郭智輝則表示，已經造成今天現象2年了，一天要恢復，「我沒有這個魔法」。

張啟楷表示，和山光電案第一期已經施工完成，台電也允許發電，而第一期違法事實明確，即便開罰後仍允許留存光電板，第二期只有部分施工許可廢止，當地居民面對的危機依然存在，人命關天。

但郭智輝表示，立委應該就事論事，違法部分已經開罰，經濟部依法行事，「難道要馬上斷掉他嗎？」經濟部不是沒有處罰，打假球是非常嚴重的指控，解決事情要循序漸進，「已經禁止繼續做下去，有安全的部份也緊急調適。」

張啟楷也不滿郭智輝護航業者，並爆料和山光電案開發商是台中的電子設備業者「聰明的家」，負責人林瑞豐2021年曾捐給高雄市長陳其邁10萬元的政治現金，一個月後聰明的家就開發權，照柯文哲案的標準就是收賄，而陳其邁都已經在切割了，郭智輝卻只做了小部分的廢止。

張啟楷要求，經濟部應該要撤銷開發案的籌設許可，也要要求廠商將光電板拆除、山坡地恢復原狀，也要請廠商提出用地回復原狀的具體方案，否則危機仍存在。郭智輝則回應，經濟部會依法行事，張啟楷提出質疑有部分超過時效，會找到合法的方式進行。

經濟部 太陽能 太陽光電

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