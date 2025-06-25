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社子島都計案拍板展延3年 內政部籲北市府加強溝通

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
社子島。圖／聯合報系資料照片
社子島。圖／聯合報系資料照片

內政部都市計畫委員會24日召開第1,081次會議，審議台北市政府所提「變更臺北市士林社子島地區主要計畫案」，決議同意再展延開發期限3年。內政部指出，這次僅針對程序性展延討論，未涉及內容調整，若未來有關防洪計畫、環評或土地徵收等實質變動，仍須依照都市計畫程序另案審議。

台北市府2024年2月提出延長開發期限申請，並於會議中向委員報告延宕原因、辦理過程及未來時程，考量地方治理需求，以及土地所有權人與居民的權益，委員在符合法規前提下，做出展延三年的決議。

國土署提醒，社子島案自2018年6月審議以來已屆滿七年，開發時程持續拉長，盼市府未來應依據歷次會議決議，積極與地方居民溝通協調，並聚焦解決區域防洪、空間重整與基礎建設不足等問題，才能實質推動社子島地區的整體發展。

都市計畫 社子島

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