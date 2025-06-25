以伊衝突恐推升油價 經濟部：目前情勢樂觀

關稅、匯率、地緣政治等國際大環境出現劇烈變化，立院經委會今就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」邀請國發會、經濟部、農業部、央行等部會進行報告，對於以伊衝突可能造成油價上漲，經濟部長郭智輝則表示，目前情勢朝樂觀方向走。

對於外界擔心伊朗若封鎖荷莫茲海峽會帶動油價走高，郭智輝表示，經濟部已經成立緊急應變小組，目前情勢朝樂觀方向，政府也積極發展再生能源。

但對此，國民黨立委張嘉郡則不認同，質疑台灣能源對外依賴程度極高，目前天然氣發電占比超過4成，再生能源也不能補上，經濟命脈會受到影響，但經濟部卻沒有針對可能對產業產生的衝擊做評估。他更說，立院已經針對重啟核能修法，希望經濟部儘速研議。

面對質疑，郭智輝仍搬出核能安全、核廢有解、全民共識等重啟核能三原則。只是張嘉郡仍不滿意，強調三原則已經已經提了很久，沒有任何進展，面對可能的危機，希望經濟部拿出效率。

國發會主委劉鏡清表示，以今年國際油價波動來看，高點出現在今年1月，每桶曾達到83.48美元，即便是以伊衝突爆發，油價在6月19日達到80.37元，也未超越高點，外界擔心伊朗若封鎖荷莫茲海峽會帶動油價走高，而經濟部日前表示，油價若漲10%，會影響CPI約0.3個百分點，但劉鏡清表示，經過評估，影響應該在0.2個百分點。

國民黨立委鄭正鈐表示，對於下半年經濟成長率預測僅1%，劉鏡清表示，下半年不確定性高，是以最壞的情況來預估，但全年預估會在3.1%，仍在3%以上。