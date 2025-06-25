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網家股東會／詹宏志：電商打資本戰 今年小心翼翼：「會有苦日子」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

過去兩年不少跨境電商大舉來台，價格競爭也影響了台灣本土電商。網路家庭（8044）24日召開股東會，董事長詹宏志坦言「今年仍是苦日子」，他指出，外來者的競爭包括韓系電商強化投入，中資的跨境電商包括拚多多和淘寶再台灣大打廣告，他指出，中資電商過去還會在台灣建公司，現在不成立公司、直接跨境來台，投資大且價格競爭，把電商推向資本戰。

他分析外來電商的行為，韓系投資者積極來台的原因，主要因為台灣電商還有下一步市場可發展，但但中國大陸電商是因為近期輸美國遇到困難，就要找別的地方，成為亞洲多國的災難，各國都飽受大陸電商的廉價商品的傾銷，台灣也是一水之隔。

大陸業者的行為不見得看好台灣，主要是把過度生產的產品傾銷到各地。他也預期在此壓力下，2025會有苦日子，包括毛利和價格的競爭，大部分本土電商不好做，網路家庭也小心翼翼面對競爭。他說，希望「氣能夠長」，不但遇到高度壓縮毛利的狀況，也得面對降價競爭，要小心度過這段亂流。

跨境電商

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