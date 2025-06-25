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金融市場震盪 三大族群海外 ETF 反攻急先鋒

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
6月海外ETF漲幅前十強(資料來源：CMoney)
6月海外ETF漲幅前十強(資料來源：CMoney)

近期受關稅談判正向，雖中東戰火干擾，金融市場漲跌震盪劇烈，不過，觀察CMoney統計資料，6月包括：半導體、太空衛星、中國大陸等三大類海外ETF表現最亮眼。美國總統川普宣稱與伊朗達成停火協議，地緣政治緊急氣氛可望再趨緩和，法人提醒，仍可留意海外ETF最強領漲題材，可望擔綱多頭賽局衝刺急先鋒。

日本地區半導體ETF的台新日本半導體(00951)、中信日本半導體(00954)，台灣唯一純太空ETF第一金太空衛星(00910)，以及國泰臺韓科技(00735)等，6月以來股價漲幅皆逾8%，表現最為強勢。

2024年海外ETF績效總冠軍第一金太空衛星(00910)，年初經歷休養生息， 4月擺脫美國調升關稅後帶來的金融震盪，第一金太空衛星經理人曾萬勝指出，隨各地軍備防禦、太空科技競爭氛圍再度升溫，加上衛星相關廠商今年營收、訂單報佳音，太空衛星相關類股可望受惠投資題材與成份業績激勵，重啟去年強勢上攻態勢。

第一金太空衛星ETF 6月表現亮眼，股價漲幅達8.34%，位居海外ETF領先群，第一金太空衛星是全台純度最高的太空衛星概念ETF，追蹤Solactive太空衛星指數投資，Solactive太空衛星指數囊括30檔太空衛星關鍵企業個股，成份股採均權配置，上半年新納入成份股涵蓋高題材價值與成長潛力標的，例如，6月23日大漲逾15% 的Blacksky Technology，該公司主要從事高頻地理偵測，及智能影像分析，受惠軍事國防需求大增。

此外，6月底可望正式納入Russell 1000指數中的AST SpaceMobile，也是目前第一金太空衛星成份股之列，該公司除近期與美國太空發展局簽署委託新一代衛星及為美國太空軍提供戰略通訊；同時也可望在今年內執行高達五次衛星發射，涵蓋20至25顆衛星，首批升空時間在今年7月，而受惠該股納入美國主要中型股指數消息激勵，也可望為個股帶來被動投資資金流入的動能預期。

曾萬勝說，儘管中東戰火暫歇，不過地緣治避險情緒仍持續升高，各國政府與軍事行動仍高度重視衛星通訊技術，整體太空衛星產業受惠政府訂單大幅成長、衛星發射計畫推進，商業通訊合作題材等催化作用，不少太空衛星個股獲得分析師上調股價預估，被動投資資金流入等，預料下半年太空衛星股價成長動能受期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

第一金 太空 ETF

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