今年房市交易 永慶估跌破28萬棟

全台房市交易今年持續低迷，永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，受到貸款條件趨嚴與全球經濟不確定性加劇影響，今年全年房市交易量恐跌破廿八萬棟，年減幅度高達百分之廿至百分之廿二，創二○一九年以來、近六年新低。

永慶房屋集團昨日舉辦今年第三季房產趨勢記者會，葉凌棋表示，今年以來房市買氣低迷，六都一至五月買賣移轉棟數年減百分之廿七點一，預估全年交易量僅落在廿七點二萬至廿七點九萬棟，低於原先預期。除了房貸緊縮與信用管制持續，近期美中關稅政策不明與匯市波動，使買方觀望情緒濃厚，市場成交節奏顯著放緩。

根據政大永慶即時房價指數，第二季七都房價呈緩跌走勢，跌幅介於百分之○點五至百分之二點七，其中新北、台中、台南等區跌幅逾百分之二。葉凌棋說，賣方為加快成交，普遍願意讓價，四至五月七都議價率維持在百分之九點八至百分之十三，其中超過半數交易為議價百分之九以上，顯示「降價促成交」仍是關鍵。

預售與中古屋價格差距也再擴大，創近六年新高。今年台中預售屋與中古屋價差逾七成，新北與高雄也達六成以上。葉凌棋說，預售屋是三到五年後的期貨性質商品，價格彈性相對小，建商多贈送裝修、房屋稅等優惠讓利，較少直接降價；中古屋更貼近即時供需，議價空間相對大。預售市場近年大漲，中古屋漲幅有限，加上新屋總價、公設比都更高，對自住者而言，「買新不如買舊」的傾向更趨明顯。