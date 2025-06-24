5月零售業營業額 連2黑

經濟部昨公布五月經濟數據，工業和製造業生產指數拜拉貨潮之賜，雙創歷年單月新高，然而，關稅戰影響股匯市造成民眾消費意願降低，零售業營業額連續兩個月負成長，經濟部預測六月零售業營業額恐續呈負成長，下半年民間消費恐難樂觀。

此外，台經院昨也發布五月景氣動向調查結果，雖然ＡＩ、高效能運算及雲端等產業需求穩健，但五月台幣匯率大幅升值，且美國對等關稅政策未來走向仍不明朗，廠商對未來半年景氣持觀望態度，三大產業營業氣候測驗點持續下滑，其中製造業持續大跌四點七四點，連續四個月下跌，且降至二○二二年以來最低點；服務業及營建業雖跌幅明顯收斂，仍是連續五月走弱，顯示各行各業都處於不確定性的保守氛圍。

針對服務業對於未來半年景氣看法，台經院指出，其中零售業受川普貿易政策反覆及國內房市低迷影響，民眾對非必需品消費趨於保守，加上民眾對物價上漲的預期仍在，零售業推動行銷活動愈發困難，需求預測不易，只能依賴特價促銷以維持客群，因此有六成零售業者對未來半年的景氣展望持中性看法。

今年以來內需表現疲弱，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，中央銀行應關注消費者物價指數（ＣＰＩ）愈走愈低，期盼下半年在貨幣政策的調整應往降息的方向思考。

經濟部統計指出，五月批發業營業額一兆一四○九億元，創歷年同月新高，年增百分之五點八；零售業營業額三九四九億元，雖創歷年同月次高，但呈負成長；餐飲業營業額九百○二億元，創歷年同月新高，年增百分之六點五。

五月批發業及零售業營業額表現不如預期。經濟部統計處代理處長黃偉傑分析，因拉貨潮漸趨緩，批發業者反映廠商已動態調整存貨，加上五月台幣升值百分之七，導致批發業營業額未如預期。其中，汽機車批發業年減百分之十六點八，建材批發業年減百分之七點六。

黃偉傑指出，因經濟前景不確定性，最影響耐久財的消費，五月零售業營業額若不計列汽機車零售業，則仍呈年增百分之二點八。而汽機車零售業因部分車款逢新舊交替期，進口車到港數減少，加上基期較高，五月年減百分之十八，若排除春節因素，減幅創二○二一年七月以來最大減幅。

展望下半年零售業恐難樂觀。經濟部預估六月零售業營業額三八七六億至三九九七億元，預測負成長百分之三點四至負成長百分之○點四。黃偉傑表示，因經濟前景有各種變數，看起來「負成長機率高」，「但仍接近平盤」，或有機會再拚一拚。