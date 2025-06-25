台電：中火上半年用煤減近40萬噸 加速無煤達標

中央社／ 台北24日電

國民黨團今天召開記者會再度關注台中電廠減煤時程，台電重申，台中電廠無煤供電一直是台電目標，並持續推動自主減煤減排，去年用煤量不僅創新低，8年來空污減量近80%，今年1月至今更較去年同期減煤近40萬噸，同樣寫下新低。

台電強調，台電員工將會付出更多汗水，繼續盡力推動台中電廠空污改善及減煤減排，加速無煤達標，盼外界以客觀事實給予理性公評。

針對立委關心今年5月17日至6月22日，比去年同期用煤增加680噸，台電透過新聞稿說明，680噸煤發電大約能供台中市使用不到半小時，該用量幾乎可視為與去年同期無變化；且若忽略機組故障及天氣因素等負載波動的影響，只截取短期數據恐有誤導之嫌。

台電指出，事實上，台中電廠今年上半年用煤量較去年同期減少近40萬噸創新低，顯見核三除役並不影響減煤目標。

台電已多次對外說明，自2019年起台中電廠即不再全廠10部機組全開，非空污季期間不超過9部機組、空污季不超過7部運轉。對比台中電廠2014年用煤歷史高點，至2024年已大減631萬公噸，空污排放減幅近80%。

台電進一步說，也因此，台中電廠發電量2019年起便無法滿足台中用電需求，需仰賴外縣市電廠支援，若無配套下逕自提前無煤，2028年電力缺口預估上看200億度。

台電表示，因應台中用電需求及減煤目標，現正推動台中電廠新燃氣機組更新計畫，一期2部新機組仍可於今明兩年陸續上線，後隨二期計畫如期推動，並從2032年起每年再減煤300萬噸以上，2034年底前達成台中電廠無煤供電。

電廠 台電

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