快訊

賴清德宣講透過選舉罷免打掉雜質 藍白轟總統失格

恐雙颱接力生成？ 吳德榮指它侵台機率激增、威脅加大

台經院看淡23產業景氣

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台經院昨（24）日發布5月製造業營業氣候測驗點為85.83點，為連四個月下滑，且寫兩年半新低，反映在美國對等關稅影響，廠商對未來半年景氣看法保守。

針對個別產業，台經院調查看淡23個產業未來半年景氣。5月轉壞、未來半年較5月看壞產業包含紡織業、紡紗業、織布、成衣及服飾、皮革毛皮製品、紙業、化學工業、石化原料、塑橡膠原料、人造纖維製造業、化學製品、鋼鐵基本工業、金屬製品、螺絲及螺帽、汽車零件、自行車製造業、自行車零件製造業、批發業、保險業。

至於5月持平、未來半年較5月看壞的產業包含金屬模具、金屬工具機業、營建業、建築投資。

台經院表示，受美國關稅政策影響，下游客戶提前拉貨，恐壓縮後續訂單能見度，加上美國對半導體展開232調查尚未明朗，進一步增加營運不確定性，若新台幣持續升值，亦恐影響獲利表現。加上傳產需求疲弱，並受海外同業低價競爭壓力影響，使製造業者對當月景氣看法趨於保守。

台經院長張建一認為，對等關稅90天緩衝期將屆滿，但各國談判恐不會這麼快有明確進展，川普可能會先把10%稅率往上調，迫使各國加快談判進度。他並指出，對台灣影響更大的應是半導體關稅，須再持續關注發展。

張建一分析，關稅確定前，拉貨潮預期持續到6月，接下來要看全球經貿情勢，全球AI競賽有助於拉動台灣出口，今年出口動能可望延續，惟高科技、傳產表現落差會很大。

關稅 製造業 台經院

延伸閱讀

外內夾攻沒在怕！聯準會主席鮑爾重申：Fed仍不急於降息

美國製造含量最高的車款竟然是純電的！特斯拉更包辦了前四名

以伊暫時停火 台股聚焦7月9日關稅緩衝期後美國態度

Fed鮑爾今晚將面臨7月降息拷問 因更多官員釋出鴿派訊號

相關新聞

5月工業製造業生產連15紅 受惠AI需求強勁、關稅緩衝期拉貨潮

經濟部昨（24）日發布5月工業生產指數120.18，年增22.6%；5月製造業生產指數121.41，年增24%，指數雙創...

關稅戰影響消費意願…5月零售業營業額 連2黑

經濟部昨公布五月經濟數據，工業和製造業生產指數拜拉貨潮之賜，雙創歷年單月新高，然而，關稅戰影響股匯市造成民眾消費意願降低...

丁學文專欄／金融市場冷看中東衝突 真無感還是裝不怕

伊朗與以色列之間的軍事對抗加劇，然而，S&P 500指數卻接近歷史高點。布蘭特原油價格一度上漲，但最後也只來到每桶77美元的水準。難道投資人已成功脫離現實？全球地緣政治真的和金融市場表現可以各行其是，變成兩條平行線？隨著美國總統川普下令空襲伊朗3處核子設施，金融市場真會不動如山？

台經院看淡23產業景氣

台經院昨（24）日發布5月製造業營業氣候測驗點為85.83點，為連四個月下滑，且寫兩年半新低，反映在美國對等關稅影響，廠...

打造智慧財產防護網 工研院、工總、電電公會成立LOT產業聯盟

工研院今（24）日宣布，攜手全國工業總會、電機電子工業同業公會與創智智權公司（IP Bank）正式成立「LOT（Lice...

買氣不旺了？經濟前景不明衝擊消費信心 零售業營業額轉為負成長

內需有隱憂。經濟部24日發布5月零售業營業額為3,949億元，年減1.6%，為連續第2個月負成長。主因是美國關稅政策不確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。