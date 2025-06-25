台經院看淡23產業景氣

台經院昨（24）日發布5月製造業營業氣候測驗點為85.83點，為連四個月下滑，且寫兩年半新低，反映在美國對等關稅影響，廠商對未來半年景氣看法保守。

針對個別產業，台經院調查看淡23個產業未來半年景氣。5月轉壞、未來半年較5月看壞產業包含紡織業、紡紗業、織布、成衣及服飾、皮革毛皮製品、紙業、化學工業、石化原料、塑橡膠原料、人造纖維製造業、化學製品、鋼鐵基本工業、金屬製品、螺絲及螺帽、汽車零件、自行車製造業、自行車零件製造業、批發業、保險業。

至於5月持平、未來半年較5月看壞的產業包含金屬模具、金屬工具機業、營建業、建築投資。

台經院表示，受美國關稅政策影響，下游客戶提前拉貨，恐壓縮後續訂單能見度，加上美國對半導體展開232調查尚未明朗，進一步增加營運不確定性，若新台幣持續升值，亦恐影響獲利表現。加上傳產需求疲弱，並受海外同業低價競爭壓力影響，使製造業者對當月景氣看法趨於保守。

台經院長張建一認為，對等關稅90天緩衝期將屆滿，但各國談判恐不會這麼快有明確進展，川普可能會先把10%稅率往上調，迫使各國加快談判進度。他並指出，對台灣影響更大的應是半導體關稅，須再持續關注發展。

張建一分析，關稅確定前，拉貨潮預期持續到6月，接下來要看全球經貿情勢，全球AI競賽有助於拉動台灣出口，今年出口動能可望延續，惟高科技、傳產表現落差會很大。