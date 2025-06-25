5月工業製造業生產連15紅 受惠AI需求強勁、關稅緩衝期拉貨潮

經濟部昨（24）日發布5月工業生產指數120.18，年增22.6%；5月製造業生產指數121.41，年增24%，指數雙創歷年單月新高，表現優於預期，並呈連15紅，主要受惠於AI需求強勁，以及美國高額對等關稅緩衝期，拉貨潮續強。

經濟部統計處代理處長黃偉傑表示，目前支撐製造業生產指數的是AI需求動能超乎預期得好，甚至出現有訂單、貨卻趕不上來情況。預期AI新興科技應用需求強勁，激勵半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈業者拉高生產水位，將可支撐製造業生產動能。

黃偉傑分析，在美國對等關稅未確定前，多少都會有拉貨潮，惟拉貨潮最終仍會慢慢減下來；此外，國際貿易保護措施及地緣政治衝突等不確定因素仍持續抑低全球經濟成長動能。

經濟部預測，6月製造業生產將較5月減少，但年增率高達23.6%至27.8%。今年第2季製造業生產年增24%至25%；上半年製造業生產年增18%至19%。整體來說，上半年受惠於AI強勁動能，製造業生產表現亮眼。

各行業中，黃偉傑表示，資訊電子產業方面，5月電子零組件業生產年增34.53%；其中因AI需求熱絡，帶動12吋晶圓代工持續增產，5月積體電路業生產年增38.1%。5月電子零組件業及積體電路業生產，雙創歷年單月新高，且皆為連續第17個月正成長。

5月電腦電子產品及光學製品業，受惠於伺服器生產動能強勁，年增高達89.28%，為連23月正成長，不僅指數創歷年單月新高，增幅也創有資料以來最大成長率。

經濟部指出，因全球市場保守觀望，加以海外同業競爭及部分廠商產線排修而減產，致化學材料及肥料業年減8.51%、基本金屬業年減6.3%；汽車及其零件業因車市買氣保守，加以汽車零件外銷拉貨動能下滑，致年減16.31%；僅機械設備業受惠半導體生產用設備及零組件持續增產，年增6.21%。