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經部將釋出兩岸航道供3-3期風電開發 已與國防部、交通部協商

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部能源署現規畫離岸風電3-3期選商規則草案，據了解，經濟部能源署已與國防部交通部協商，已有共識將釋出更多沿海空間開發風電，因此3-3期總開發容量及單一個案開發容量將朝「不設限」方向規畫。

原本規畫，3-3期總開發容量3GW，過去3-2期單一個案開發容量則曾以1GW為上限。據了解，在國防部、交通部將釋出更多沿海空間後，3-3期選商規畫將突破總開發容量3GW、單一個案開發容量則曾以1GW上限，將讓業者有更大發揮空間，壓低開發成本及售電價格。

據了解，因國防部、交通部將釋出更多沿海空間，風電業者必須重做環評。此外，風電業者也反映，3-3期選商時程必須和3-2期要有一定時間間距，否則會影響3-2期CPPA的售電，不排除會再推遲啟動3-3期選商作業。

台灣離岸風電產業協會（TOWIA）24日下午拜會經濟部次長賴建信，官員表示，此為經濟部與風電業者固定二個月會面的例會，風電業者也反映3-1期、3-2期建置困難，並也對3-3期提出規畫建議。

離岸風電 經濟部 國防部 交通部

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