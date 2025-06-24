打造智慧財產防護網 工研院、工總、電電公會成立LOT產業聯盟

工研院今（24）日宣布，攜手全國工業總會、電機電子工業同業公會與創智智權公司（IP Bank）正式成立「LOT（License on Transfer）產業聯盟」，邀請近20家半導體、資通訊與PCB重量級企業，包括台積電、日月光、力成、矽品、世界先進、技嘉、智易、微星、新應材、欣興等科技巨擘到場支持，首波可望匯聚超過15萬件有效專利，台灣廠商與科研機構共築跨產業「智慧財產防護網」。

近年來，全球產業面臨不實施專利實體（NPE），俗稱「專利蟑螂」的訴訟風險激增，根據創智智權（IP Bank）研究顯示，2022至2024年間，台灣企業的海外專利侵權訴訟中，高達70%為NPE主動提出。

NPE不生產、不研發、不提供商品或服務，其商業模式為收購專利，向廠商收取高額權利金。其興訟成本極低，但對被告企業而言，造成的營運威脅與訴訟成本負擔巨大。

LOT聯盟是國際防範NPE的有效防禦策略，Google、Dropbox、Canon、SAP、Red Hat等科技大廠都採用，經濟部產業技術司運用科技專案支持工研院研發及布局專利，也積極強化台灣產業智財防護，本次工研院與企業共同成立的LOT產業聯盟，透過完善的專利防禦機制，構築智慧財產聯防網絡，積極因應NPE風險，並提升全球競爭韌性，展現政府在智財價值化與前瞻科技保護的成果。

工研院法務長兼技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜表示，LOT產業聯盟之機制有三大特色，第一，不干預企業之間的商業競爭；第二，只在專利轉讓給NPE時啟動授權，不會削弱專利自主運用價值；第三，此授權不涉及技術揭露或商業機密。透過LOT產業聯盟，將廠商各自分散的專利戰力升級為產業聯防體系，企業再也不必單打獨鬥，更同步保護供應鏈上下游，強化台灣在全球技術競賽中的話語權。未來將更進一步與國際類似組織與大廠建立合作關係，為台灣企業爭取更大範圍保護，以及創造多元運用專利的商機。

中華民國全國工業總會常務理事暨台灣區電機電子工業同業公會副理事長許介立表示，「LOT 產業聯盟」為台灣共築首座跨產業「智慧財產防護網」，使企業有效降低營運風險與成本，讓企業資源可以聚焦於技術發展市場開發，強化企業的整體競爭力。

經濟部智慧財產局長廖承威表示，近年台灣機構企業獲得全球百大創新機構獎屢創新高，2024更是全球第三高，顯見台灣智權與創新能量不容小覷。LOT聯盟成立，是證明台灣科技研發實力，暨向全世界展現國內業者重視以智慧財產權保護創新的最佳典範。

LOT產業聯盟聚焦台灣科技產業在全球價值鏈中的關鍵利基，涵蓋半導體製程、IC設計、行動與寬頻通訊、電腦硬體架構、智慧電子產品及其周邊應用等領域的專利技術。

為兼顧技術特性與市場彈性，聯盟採半導體與資通訊兩大技術領域分流管理，會員得依自身研發與專利布局擇一或同時參與。加入聯盟後，企業可即時獲得 NPE 訴訟防禦、共享跨產業專利資源、節省高額訴訟與和解成本，並藉由聯盟平台掌握專利情資與風險預警，強化供應鏈整體韌性。