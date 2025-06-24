買氣不旺了？經濟前景不明衝擊消費信心 零售業營業額轉為負成長

內需有隱憂。經濟部24日發布5月零售業營業額為3,949億元，年減1.6%，為連續第2個月負成長。主因是美國關稅政策不確定，影響股市及匯市，並衝擊消費信心，民眾消費意願減低。經濟部預測6月零售業營業額恐續呈負成長，下半年民間消費恐難樂觀。

經濟部統計指出，5月批發業營業額1兆1,409億元，創歷年同月新高，年增5.8%。5月零售業營業額3,949億元，雖創歷年同月次高，但呈負成長。5月餐飲業營業額902億元，創歷年同月新高，年增6.5%。

5月批發業及零售業營業額表現不如預期。經濟部統計處代理處長黃偉傑分析，因拉貨潮漸趨緩，批發業者反映廠商已在動態調整存貨，加上5月新台幣升值7%，致批發業營業額未如預期。其中，汽機車批發業年減16.8%，建材批發業年減7.6%。

針對零售業表現，他表示，因美國關稅不確定，影響股市及匯市，進而衝擊消費信心、降低消費意願。尤其是如汽車、鐘錶、珠寶等高單價產品銷售受到影響。

黃偉傑指出，因經濟前景不確定性，最影響耐久財的消費，5月零售業營業額若不計列汽機車零售業，則仍呈年增2.8%。而汽機車零售業因部分車款逢新舊交替期，進口車到港數減少，加上基期較高，致5月年減18%，若排除春節因素，此減幅將創2021年7月以來最大減幅。

他表示，汽車銷售的確受到關稅影響，車市5月至7月為夏季競賽月，車商將推出促銷活動，現也有部分車廠推出新車，再觀察是否能帶動汽車買氣。

展望下半年零售業恐難樂觀。經濟部預估6月零售業營業額3,876億元至3,997億元，預測負成長3.4%至負成長0.4%。黃偉傑表示，因經濟前景有各種變數，看起來「負成長機率高」，「但仍接近平盤」，或有機會再拚一拚。

經濟部表示，批發業受惠AI與高效能運算等新興科技應用持續拓展，預期6月年增率將續呈增勢，估約有一成成長率；零售業因年中慶促銷、新商場加入聚集消費人潮，可望挹注銷售動能，惟消費意願可能因景氣不確定性高而漸趨保守，加以在高基期因素下，營業額成長力道恐受抑制；餐飲業受惠畢業季聚餐商機，以及夏日高溫推升消暑飲品需求，營業額可望續呈正成長1%至4%。