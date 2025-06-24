防洗產地！海關抽查近7千筆輸美貨品 揪出72起可疑案件

為防止中國大陸貨品繞道台灣，自由貿易港區冒充「台灣製」輸往美國，危及我國國際信譽與出口秩序，財政部關務署自4月起啟動強化查核行動，全國四大關區共成立查核小組，截至6月15日為止，針對輸美貨品抽查6,962筆，移送72件可疑案件至貿易署，至於是否裁罰及裁罰金額將由經濟部貿易署進一步判定。

關務署副署長趙台安表示，目前移送的72件案件皆屬一般出口案件，並非發生於自由貿易港區，若經貿易署認定有違規情節，將依相關貿易法規進行處理，並視個案情況決定是否裁罰。

為防堵洗產地行為，保障我國製產品在國際市場的信譽，經濟部從5月7日起規定，凡輸往美國的台灣產製貨品，報關時必須檢附「輸美國貨品原產地聲明書」，並在報單上標註代號「YT」。

趙台安指出，截至6月15日為止，海關已查驗超過11.6萬餘筆紙本聲明書，都要附上正本，海關也提醒業者，須繳交正本聲明書，若未繳交必須於三日內補交，且未來影本將不再受理，違規者可能被列入高風險名單、提高查驗比例。

趙台安進一步指出，自貿港區目前雖尚未查獲明確違規案件，但已針對280筆輸美貨品進行抽查，相關罰則也早已宣導，包括違規轉運將可處3萬至30萬元罰鍰，藉以發揮嚇阻效果，未來是否修法強化處罰規定，交通部航政司仍在研議不同條文之間的適用情形，相關進度尚待送立法院審議。

此外，關務署也發現有業者標示「From Taiwan」企圖矇混過關，經查並未符合貿易署原產地標示規定，根據貿易署原產地標示規定，合法標示僅限「中華民國製」、「中華民國台灣製」或「台灣製」三種，中英文皆可，海關認為標示不符視為違規，但貿易署認為還無法構成裁罰程度，後續將列為重點追查對象。

趙台安強調，過去政府為鼓勵出口，通關查驗比例較低，但在洗產地疑慮升高下，針對輸美貨品，已由專案小組加強實地抽查，除了海關電腦系統既有的抽查外，各關區均成立人工作業小組，進一步強化出口源頭管理，避免成為他國規避貿易制裁的破口。