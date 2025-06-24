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優於預期！AI拉貨潮強勁 5月製造業生產年增24%、連15紅

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部24日發布5月工業生產指數為120.18，年增22.6%。報系資料照／記者黃仲裕攝影
經濟部24日發布5月工業生產指數為120.18，年增22.6%。報系資料照／記者黃仲裕攝影

經濟部24日發布5月工業生產指數為120.18，年增22.6%；5月製造業生產指數121.41，年增24%，表現優於預期，雙雙呈連續15個月正成長走勢，主因仍是AI需求強勁，加上美國高額對等關稅緩衝期，拉貨潮續強。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，在美國對等關稅未確定前，多少都會有拉貨潮，惟拉貨潮最終仍會慢慢減下來。

他表示，目前支撐製造業生產指數的是AI需求動能超乎預期得好，甚至出現有訂單、貨卻趕不上來情況。經濟部預測，6月製造業生產將較5月減少，但年增率高達23.6%至27.8%。

經濟部預測，今年第2季製造業生產年增24%至25%；今年上半年製造業生產年增18%至19%。整體來說，今年上半年受惠於AI強勁動能，製造業生產表現相當亮眼。

製造業 經濟部 工業生產指數

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