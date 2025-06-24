優於預期！AI拉貨潮強勁 5月製造業生產年增24%、連15紅
經濟部24日發布5月工業生產指數為120.18，年增22.6%；5月製造業生產指數121.41，年增24%，表現優於預期，雙雙呈連續15個月正成長走勢，主因仍是AI需求強勁，加上美國高額對等關稅緩衝期，拉貨潮續強。
經濟部統計處副處長黃偉傑表示，在美國對等關稅未確定前，多少都會有拉貨潮，惟拉貨潮最終仍會慢慢減下來。
他表示，目前支撐製造業生產指數的是AI需求動能超乎預期得好，甚至出現有訂單、貨卻趕不上來情況。經濟部預測，6月製造業生產將較5月減少，但年增率高達23.6%至27.8%。
經濟部預測，今年第2季製造業生產年增24%至25%；今年上半年製造業生產年增18%至19%。整體來說，今年上半年受惠於AI強勁動能，製造業生產表現相當亮眼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言