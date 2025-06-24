打擊「專利蟑螂」！工研院、工總、電電公會推動成立LOT產業聯盟

近年來，全球產業面臨不實施專利實體（Non-Practicing Entity，NPE），俗稱「專利蟑螂」之訴訟風險激增，根據創智智權(IP Bank)研究顯示，2022至2024年間，臺灣企業的海外專利侵權訴訟中，高達70%為NPE主動提出。

為協助產業共同防禦NPE威脅，工研院24日宣佈，攜手全國工業總會、電機電子工業同業公會與創智智權公司（IP Bank）正式成立「LOT（License on Transfer）產業聯盟」，邀請近 20 家半導體、資通訊與PCB重量級企業，包括台積電（2330） 丶日月光（3711）、力成（6239）、矽品、世界（5347）、技嘉（2376）、智易（3596）、微星（2377）、新應材（4749）、欣興（3037）等合計年營收突破新臺幣 4.4 兆元之科技巨擘到場支持，首波可望匯聚超過15萬件有效專利，臺灣廠商與科研機構共築跨產業「智慧財產防護網」。

NPE不生產、不研發、不提供商品或服務，其商業模式為收購專利，向廠商收取高額權利金。其興訟成本極低，但對被告企業而言，造成的營運威脅與訴訟成本負擔巨大。LOT聯盟是國際防範NPE的有效防禦策略，Google、Dropbox、Canon、SAP、Red Hat等科技大廠都採用，經濟部產業技術司運用科技專案支持工研院研發及布局專利，也積極強化臺灣產業智財防護，本次工研院與企業共同成立的 LOT 產業聯盟，透過完善的專利防禦機制，構築我國智慧財產聯防網絡，積極因應 NPE 風險並提升全球競爭韌性，展現政府在智財價值化與前瞻科技保護的成果。

工研院法務長兼技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜表示，LOT產業聯盟之機制有三大特色，第一，不干預企業之間的商業競爭；第二，只在專利轉讓給NPE時啟動授權，不會削弱專利自主運用價值；第三，此授權不涉及技術揭露或商業機密。透過LOT產業聯盟，將廠商各自分散的專利戰力升級為產業聯防體系，企業再也不必單打獨鬥，更同步保護供應鏈上下游，強化臺灣在全球技術競賽中的話語權。未來將更進一步與國際類似組織與大廠建立合作關係，為臺灣企業爭取更大範圍保護，以及創造多元運用專利的商機。

中華民國全國工業總會常務理事暨台灣區電機電子工業同業公會副理事長許介立表示，「LOT 產業聯盟」為臺灣共築首座跨產業「智慧財產防護網」，使企業有效降低營運風險與成本，讓企業資源可以聚焦於技術發展市場開發，強化企業的整體競爭力。

經濟部智慧財產局長廖承威表示，近年臺灣機構企業獲得全球百大創新機構獎屢創新高，2024更是全球第三高，顯見臺灣智權與創新能量不容小覷。LOT聯盟之成立，是證明台灣科技研發實力，暨向全世界展現國內業者重視以智慧財產權保護創新之最佳典範。

LOT產業聯盟聚焦臺灣科技產業在全球價值鏈中的關鍵利基，涵蓋半導體製程、IC設計、行動與寬頻通訊、電腦硬體架構、智慧電子產品及其周邊應用等領域的專利技術。為兼顧技術特性與市場彈性，聯盟採半導體與資通訊兩大技術領域分流管理，會員得依自身研發與專利布局擇一或同時參與。加入聯盟後，企業可即時獲得 NPE 訴訟防禦、共享跨產業專利資源、節省高額訴訟與和解成本，並藉由聯盟平台掌握專利情資與風險預警，強化供應鏈整體韌性。工研院、工總、電電公會與發起廠商誠摯邀請更多國內外企業參與，共同拓展「智慧財產防護網」之防護範圍，為產業構築堅實之智權護盾；有意加入者，歡迎洽詢service@ipic.tw了解詳情。

展望未來國際趨勢，工研院超前布局前瞻科技研發策略，擘劃「2035技術策略與藍圖」，以智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會等四大應用領域，以及促成應用領域發展的智慧化致能技術，針對半導體、AI人工智慧、機器人、無人機等發展趨勢，運用創新科技與服務提出解方，同時擴大優質專利池與活化無形資產，助產業提高國際競爭力，建立無可取代的市場優勢。