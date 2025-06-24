央行報告曝台幣升值利多 進口變便宜、出口仍成長

央行副總裁嚴宗大將於25日赴立法院專題報告，主題為「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」，央行書面報告指出，台幣近期升值主因來自國際美元走弱及台灣基本面佳。今年以來，台灣經濟成長率與出口年增率均優於多數亞洲主要經濟體。雖然台幣升幅較大，但其波動幅度仍低於日圓、歐元和韓元等其他主要貨幣。

央行報告指出，台幣升值對進出口廠商的影響呈現兩面性。一方面，出口產品競爭力受壓，但另一方面，進口成本降低有助於企業利潤與國內消費者購買力。例如，5月新台幣計價之出口金額年增率高達32.3%，顯示AI應用需求與提前備貨動能支撐出口動能。加上台灣出口多仰賴進口原物料，以美元報價為主，升值亦有助降低生產成本。

此外，央行也強調：過去經驗亦顯示台灣對升值具有一定韌性。2019至2022年間新台幣升值期間，出口年均成長達13.9%、GDP成長率平均達4.3%，皆優於其他主要經濟體。