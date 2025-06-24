勞動部青艦計畫 培訓青年補助企業最高5.4萬

為提升青年朋友的工作技能，累積職場實務經驗，勞動部針對15至29歲缺乏工作經驗或專業技能的青年，推動青年就業旗艦計畫，訓練每位青年最高補助企業5.4萬元訓練費，鼓勵企業依職務需求規劃3至6個月的工作崗位訓練，先進用後培訓。本計畫近3年每年平均約2,500家企業參與、訓練1.4萬名青年。

勞發署舉例，詹鈞婷即是透過青艦計畫參與工作崗位訓練，順利進入儲能公司擔任永續規劃專員，於永續職涯發光發熱。

隨著氣候變遷的影響日益加劇，各國政府及企業都在積極推動綠色轉型，也帶動永續發展相關職缺需求增加，詹鈞婷就讀碩士班時與來自泰國、荷蘭的同學組隊參加「霍特獎永續商業競賽」榮獲第一名，比賽過程中她將永續理念融入商業模式，提升她永續發展的視野與專案管理經驗。

畢業後，詹鈞婷以能促進永續發展的工作為目標，發現亞福儲能參加青艦計畫提供永續規劃專員職缺，且企業宗旨與自己的職涯理念非常契合，因此積極爭取這份工作，最終順利獲得錄取。

在訓練期間，詹鈞婷參與多項碳足跡、碳盤查及碳權市場分析專案，過程涉及法規專業及複雜計算，同時需具策略思考、問題解決與跨部門溝通能力，對詹鈞婷而言充滿挑戰。

幸好有職場導師一路指導，職場導師本身具備ISO14064組織碳盤查專業人員及ISO14067產品碳足跡盤查專業人員等專業證照，亦曾為工研院碳權交易實務課程講師，不論在實務或教學上都極富經驗，導師的引導讓詹鈞婷迅速掌握工作核心，成功適應職場節奏，獲得公司認可。