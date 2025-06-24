綠電成長壓力大 資誠：企業採購策略需更彈性

在AI技術與產業電氣化推動下，全球電力需求持續上升，能源轉型也加速重塑產業格局，台灣在全球供應鏈與人工智慧發展中扮演關鍵角色，目前用電量占全球約1%，能源署預估未來年均電力需求成長率將達2.5%。專家提醒，面對日益提升的用電需求與碳排壓力，企業如何兼顧綠色轉型與電力穩定，成為重要課題。

為協助企業掌握綠電趨勢並因應市場變化，資誠聯合會計師事務所聯手台灣電力企業聯合會與台灣董事學會，在日前舉辦「低碳能源整合應用現況與商機研討會」，邀請產官學專家從綠電、虛擬電廠與再生能源交易等面向，深入分析市場現況與未來發展。

能源署副署長吳志偉指出，台灣儲能技術逐漸成熟，已在重大天災時成功穩定電網，並建立完整市場機制與穩定交易量，未來政府將持續開發符合電網、發電與用戶多方需求的電力商品，完善制度設計。

資誠能源轉型事業服務團隊主持會計師蔡亦臺表示，全球能源市場聚焦於低碳轉型與穩定供電，智慧電網與虛擬電廠是兩大關鍵。資誠會計師廖容翎進一步說明，全球電力需求將維持高成長，至2027年預估年成長率約4%，每年新增電力需求相當於一個日本的規模。各國加速投資再生能源，2025年將超越燃煤，2027年太陽光電將成為全球第二大低碳發電來源。

台灣能源結構近年明顯轉變。從2020年至2024年，再生能源占比由5%成長至12%；火力發電方面，燃煤占比已從高於燃氣轉為低於燃氣。再生能源以太陽光電為主，風力發電亦因離岸風場併網而快速擴張。

廖容翎指出，企業綠電採購多出於供應鏈壓力，但其實是一項複雜的長期投資，須考量用電模式、成本、減碳效益與法規變動等多重因素。隨著綠電交易市場走向自由化，企業策略必須具備彈性與前瞻性，才能兼顧成本效益與永續價值。

台電副總經理吳進忠則介紹虛擬電廠的規劃與成果。他指出，台電積極整合民間分散電力資源，從「藏電於民」、「共享經濟」、「彈性參與」、「調度彈性」四大方向推動虛擬電廠建構。自2017年修法以來，台電與產學界合作，打造創新交易平台，吸引各產業參與。2022至2024年連續三年調度達成率均超過100%，2024年更獲Gartner亞太區電力數位創新首獎。

美國德州大學電機系主任李偉仁分享德州「聚合分散式能源資源」（ADER）試點計畫經驗。該計畫整合多元能源進入批發市場，提升電網韌性與市場參與度，至2024年底已有10個ADER註冊、總容量達23.5MW，為虛擬電廠發展提供借鏡。

座談中與會者也討論德州如何透過預測機制優化再生能源調度。吳進忠表示，隨台灣綠電市場自由化，民間業者也應共同承擔電網平衡責任，台電會同步強化儲能與其他配套機制。