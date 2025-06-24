川普宣布停火協議 台幣再走強午收29.547元

伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽的動議，外界憂心，一旦禁止航行，恐怕導致油價大漲。經濟部長郭智輝表示，荷莫茲海峽若遭封鎖，油價「當然會漲」，但政府則已有準備，中油也會吸收差額。

2025-06-24 01:03