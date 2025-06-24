快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

川普宣布停火協議 台幣再走強午收29.547元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
川普宣布停火協議 台幣再走強午收29.547 圖／本報資料照片
川普宣布停火協議 台幣再走強午收29.547 圖／本報資料照片

對於中東戰事，美國總統川普宣布已有停火協議，在避險情緒消退之下，美元走弱，台幣匯率亦再度走強，今日早盤以29.7開出之後就一路升值，午盤匯價29.547元，盤中最高點為29.525元，盤中震幅1.75角，台北外匯經紀公司統計上午成交量為6.81億美元。

匯銀人士指出，儘管川普宣稱三方已停火，但伊朗曾稱並未和以色列停火，除非以色列停止攻擊，因此匯率仍會面臨來自以伊戰事的變數，不過目前看來情勢應較先前趨緩，因此，台幣又會面臨升值壓力。至於成交量，在今日上午明顯放緩，對此匯銀人士指出，昨天已有出口商趁美元走強、台幣貶值之際認為機不可失，先進行一波拋匯，另外也有進口商趁機接手，因此昨日成交量放大，今日則估計成交量不會高於昨日，估計今日收盤應仍能守住29.5關卡。

川普 台幣匯率 以色列

延伸閱讀

伊朗彈襲卡達美基地 川普感謝先通知：他們已發洩情緒

川普關稅期限帶動亞洲對美出口激增 增添關稅談判複雜度

前白宮國安顧問解析川普「認知失調」的世界觀與盟邦因應之道

川普突宣布以伊停火 白宮官員：高層官員也意外

相關新聞

荷莫茲海峽若被封…郭智輝：油價當然漲 官員：油庫氣槽全灌飽

伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽的動議，外界憂心，一旦禁止航行，恐怕導致油價大漲。經濟部長郭智輝表示，荷莫茲海峽若遭封鎖，油價「當然會漲」，但政府則已有準備，中油也會吸收差額。

川普宣布停火協議 台幣再走強午收29.547

對於中東戰事，美國總統川普宣布已有停火協議，在避險情緒消退之下，美元走弱，台幣匯率亦再度走強，今日早盤以29.7開出之後...

關稅不確定+台幣升值 三大營業氣候測驗點連二月同步下滑

台經院今天發布5月景氣動向調查結果，雖然AI、高效能運算及雲端等產業需求穩健，但5月台幣匯率大幅升值，且美國對等關稅政策...

薪資透明化時代來了！資誠推查詢系統助攻企業與人才

當前企業競爭激烈，薪資不只是吸引人才的條件，更是展現公司治理水準與永續經營能力的重要指標。專家提醒，隨著法規要求上市櫃公...

少子化何時影響房市？賴正鎰：至少還要30年、做一事就不會

國內新生兒持續探低，去年僅剩不到13.5萬人，少子化是否影響房市？全國商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，國內住住宅老化嚴重，...

餐飲碰錢後不能碰食材 電子支付迎利多誰能占先機？

政府修法大幅提高食安標準，要求餐飲員工碰錢後不能再碰食材，使得小吃店家面臨嚴峻挑戰，但對於電子支付來說，則迎來發展契機。全聯旗下的全支付與全家旗下的全盈支付各有切入重點，希望搭上政策順風車，進一步擴大市占率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。