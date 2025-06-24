川普宣布停火協議 台幣再走強午收29.547元
對於中東戰事，美國總統川普宣布已有停火協議，在避險情緒消退之下，美元走弱，台幣匯率亦再度走強，今日早盤以29.7開出之後就一路升值，午盤匯價29.547元，盤中最高點為29.525元，盤中震幅1.75角，台北外匯經紀公司統計上午成交量為6.81億美元。
匯銀人士指出，儘管川普宣稱三方已停火，但伊朗曾稱並未和以色列停火，除非以色列停止攻擊，因此匯率仍會面臨來自以伊戰事的變數，不過目前看來情勢應較先前趨緩，因此，台幣又會面臨升值壓力。至於成交量，在今日上午明顯放緩，對此匯銀人士指出，昨天已有出口商趁美元走強、台幣貶值之際認為機不可失，先進行一波拋匯，另外也有進口商趁機接手，因此昨日成交量放大，今日則估計成交量不會高於昨日，估計今日收盤應仍能守住29.5關卡。
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