少子化衝擊房市？賴正鎰：至少30年 但這危機台灣恐錯失翻轉未來時機

台灣新生兒數持續探底，據最新統計，今年5月全台出生人口僅8,433人，較上月減251人，再創新低。至於少子化是否影響房市，鄉林集團董事長賴正鎰24日表示，現今年輕人傾向獨立居住，因此六都家戶數持續創高，估計少子化對房地產產生影響至少還要30年。

賴正鎰表示，雖然房市不會立即影響，但內政部預估灣將在今年底邁入超高齡社會，且新生兒數持續探低，政府應視為國安問題，加速制定「新投資移民法」專法，而不是「出入境及移民法」的修法拼裝車，政府應鬆綁法令來引資減稅，設定5年引進30萬優質移民，優化人口素質與提升創新能力，將人口穩定維持在2,300萬人，國家才有競爭力。

賴正鎰表示，國發會原本在4年前，預估台灣將在2026年邁入超高齡社會，沒想到時程竟加速一年，凸顯人口危機日益嚴重，現在年輕人不結婚、結了婚不生小孩、同婚的人數越來越多，不僅新生兒銳減，勞動力逐年下降，還可能影響到國家競爭力，「這已是拉警報的國安問題了，看了心裡很著急」，政府應正視問題，否則台灣將錯失翻轉未來的最佳時機。

賴正鎰表示，新加坡、日本、泰國、德國、加拿大、美國、澳洲等國家，被選為最適宜投資移民居住的國度，靠著移民讓國家人口素質、競爭力提升，各國都在大搶人才，來改善出生率降低、人口結構老化及勞動力下滑等問題，甚至取消移民監或降低投資門檻，來吸引更多新移民。

他推動「新投資移民法」已超過15年，雖曾一度納入政府計畫，卻最終遭刪除相關投資移民內容，10多年過去了，雖國發會曾提「新經濟移民法」，但至今這個法案「只聞樓梯響，未見人下來」。

在112年修正「出入境及移民法」修正法案及113年通過「新住民基本法」，儘管對投資與專業技術外國人的移民部分，雖有修法，但政府還是需要投資移民的專法才行。

針對對房市的影響，賴正鎰表示，除了少子化與高齡化時代來臨，全國平均屋齡也來到33年，其中，屋齡30年以上住宅為515.5萬戶，正式突破500萬戶，占比更高達55.7％。面對老宅快速增加，更需要加速都更，改善安全耐震問題，房子仍會繼續逐年折舊，就像衣服穿久了也會變舊，都需要換新的。

他表示，尤其是年輕族群傾向獨立居住在都會區，也需要擁有自己的新居住空間，所以六都家戶數持續創高，少子化對房地產產生影響至少還要30年，但如果每年都有增加投資移民，對房市就不會有影響。