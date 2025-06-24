影／核三重啟公投將投票 專家：活斷層穿越耐震恐不足
核三重啟公投將在八月舉行，全國廢核行動平台今天舉行記者會，地質學者指出，核三廠存在明顯活斷層，現有的耐震設計恐無法達到會面臨的地震強度，重啟仍有重大的安全疑慮。
台大地質科學系名譽教授陳文山指出，核三廠址存在明顯的活動斷層，且斷層線直接穿越廠區範圍，存在極大安全隱憂。中央大學應用地質研究所退休教授李錫堤則表示，核三廠地震危害重新評估結果顯示，其面臨的地震強度已超出原設計標準，若欲延長運轉年限，須依照美國核管會規定完成所有必要的耐震安全評估。
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