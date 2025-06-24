關稅不確定+台幣升值 三大營業氣候測驗點連二月同步下滑

台經院今天發布5月景氣動向調查結果，雖然AI、高效能運算及雲端等產業需求穩健，但5月台幣匯率大幅升值，且美國對等關稅政策未來走向仍不明朗，廠商對未來半年景氣持觀望態度，台經院5月三大產業營業氣候測驗點持續下滑，其中製造業持續大跌4.74點，連續四個月下跌，且降至2022年以來最低點；服務業及營建業雖跌幅明顯收斂，仍是連續五月走弱，顯示各行各業都處於不確定性的保守氛圍。

5月匯率波動，明顯影響產業動向。台經院指出，今年以來在美國政策不確定性升高的背景下，金融市場對美元資產的信心受挫，美元走勢轉趨疲弱。5月上旬，金融市場傳出亞洲貨幣與美國談判涉及匯率議題，進一步引發市場恐慌情緒，出口商與散戶紛紛拋售美元，推升新台幣於5月初急速升值。隨後在總統與央行總裁相繼釋出穩定訊息，以及央行積極干預下，市場預期回穩，匯市情緒逐步轉為理性，5月底匯率收在29.929美元，升值6.98%。

台經院指出，雖然AI、高效能運算及雲端等產業需求穩健，惟晶圓代工與封測業因先前下游客戶提前拉貨，導致基期墊高，5月營收略為回落。此外，5月新台幣大幅升值，使出口導向產業營收波動更加明顯。部分傳統產品需求持續疲弱，並受海外同業低價競爭壓力影響，使製造業者對當月景氣看法較上月調查相比更趨保守。展望未來，以伊衝突升溫引發對能源、航運與經濟穩定的憂慮，且各國與美國貿易談判進展不明，全球經濟不確定性仍大，製造業對未來半年景氣多持觀望態度。

將製造業對當月及未來半年景氣看法比率調查結果，經過模型試算後，5月製造業營業氣候測驗點為85.83點，較4月修正後90.57點減少4.74點，連續四個月下跌。

服務業方面，受惠於美國科技股利多與美中談判進展帶動，外資大舉買超，5月台股量價齊揚，推升券商手續費與自營獲利，證券業普遍看好當月景氣，但壽險業受新台幣大幅升值推高避險成本，股債獲利有限，多家陷入虧損，故研判保險業當月景氣續呈衰退。5月服務業營業氣候測驗點85.32點，較4月減少0.35點，連五個月下跌。

營建業方面，台經院表示，5月營造業景氣維持持平，雖科技廠辦與部分大型公共工程如國道、水利建設進度超前，惟電力與軌道工程落後，加上前月有多項廠務與住宅工程完工認列，基期較高，使當月表現未見明顯成長。展望未來，因關稅不確定性，部分高科技廠房擴建計畫趨於觀望；未來半年受限於央行管控政策持續、房市供給增加、關稅與地緣風險不確定性高，預期房市將呈現交易量縮、價格鬆動，住宅與商用不動產前景皆欠佳。5月營業氣候測驗點為90.41點，較4月小跌0.1點。

台經院指出，近期以色列與伊朗正式開戰，且美國軍事介入以伊衝突，情勢升溫恐引發新一波供應鏈衝擊，並進一步推升油價上漲風險。同時，儘管美國政府已採取行動緩解關稅緊張情勢，以穩定整體經濟與金融環境，但其貿易政策走向尚未明朗，不確定性仍高。