薪資透明化時代來了！資誠推查詢系統助攻企業與人才

當前企業競爭激烈，薪資不只是吸引人才的條件，更是展現公司治理水準與永續經營能力的重要指標。專家提醒，隨著法規要求上市櫃公司揭露董監及經理人薪酬，加上公司治理評鑑將薪酬透明度納入評分指標，如何設計合理且具競爭力的薪資制度，已成為企業的重要課題。

為協助企業與求職者掌握薪資行情，資誠人資管理顧問公司表示，已彙整上市櫃公司高階經理人與董監事的薪資資訊，建置「經理人市場薪資查詢系統」，透過去識別化及統計整理，讓使用者能以產業別、職稱、實收資本額、年度營收、每股盈餘及稅前淨利等條件快速篩選，查詢薪資的平均值、中位數、四分位數及市場分布情形，加入資誠會員即可每年查詢一次。

資誠企業管理顧問公司人才與組織變革諮詢服務執行董事桂竹安表示，這個系統讓薪資資訊透明化，對企業高層、獨立董事與準備規劃職涯的學生都有實用價值，也能成為企業制定薪酬結構的重要依據。

事實上，自2021年起，台灣就要求上市櫃公司在年度財報中揭露董監與經理人的酬金，以提升薪資制度的合理性與資訊透明度，同時保障股東權益，這也帶動企業更加重視人力資本管理，將薪酬制度作為提升公司治理品質的關鍵。

因應這波趨勢，資誠進一步開發上市櫃公司人資財務四大指標與非經理人薪資的資料庫，幫助企業從整體組織架構出發，掌握產業人力資本效能，建構合理獎酬政策，當企業薪酬制度愈趨制度化與數據化，不僅有助吸引國際人才，更為企業的永續經營奠定紮實基礎。