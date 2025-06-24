少子化何時影響房市？賴正鎰：至少還要30年、做一事就不會

國內新生兒持續探低，去年僅剩不到13.5萬人，少子化是否影響房市？全國商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，國內住住宅老化嚴重，民眾需要新屋，加上年輕族群傾向獨立居住在都會區，六都家戶數持續創高，少子化對房地產產生影響，至少還要30年。

賴正鎰表示，雖然房市不會立即影響，但人口失衡加遽，超高齡社會提早來到，政府應視為國安問題，加速制定「新投資移民法」專法，而不是「出入境及移民法」的修法拼裝車。

他表示，國發會原本在四年前預估台灣將在2026年邁入超高齡社會，內政部公布最新人口報告「台灣將在今年底正式邁入超高齡社會」。時程加速一年，凸顯人口危機日益嚴重。

賴正鎰表示，現在年輕人不結婚、結了婚不生小孩、同婚的人數越來越多，不僅新生兒銳減，勞動力逐年下降，還可能影響到國家競爭力。「這已是拉警報的國安問題了，他看了心裡很著急」，政府應正視問題，否則台灣將錯失翻轉未來的時機。

賴正鎰表示，新加坡、泰國、德國、加拿大、美國、澳洲等國家，現在都靠著移民提升國家人口素質、競爭力，改善出生率下降、人口結構老化及勞動力下滑等問題，甚至取消移民監或降低投資門檻，來吸引更多新移民。日、韓面臨少子化及老化的人口問題，近年來也爭相延攬並留用優秀外國技術人力，「台灣絕對不能搶人搶輸別的國家」。

他推動「新投資移民法」已超過15年，雖曾一度納入政府計畫，卻最終遭刪除相關投資移民內容，10多年過去了，雖然國發會曾提「新經濟移民法」，但至今這個法案「只聞樓梯響，未見人下來」。

他表示，雖然112年修正「出入境及移民法」修正法案、113年通過「新住民基本法」，對投資與專業技術外國人的移民部分修法，但政府還是需要投資移民的專法才行。

賴正鎰表示，雖然少子化與高齡化時代來臨，但全國平均屋齡也來到33年，其中，屋齡30年以上住宅為515.5萬戶，正式突破500萬戶，占比更高達55.7％。老宅增加，對新屋的需求也會增加，就像衣服穿久了變舊，也需要換新的。

他說，尤其是年輕族群傾向獨立居住在都會區，也需要擁有自己的新居住空間，六都家戶數因此持續創高，少子化對房地產產生影響至少還要30年，但如果每年都有增加投資移民，對房市就不會有影響。