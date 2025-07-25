東建工程顧問邁向國際 取得ISO 45001認證 成為業界先趨

撰文／ 簡伶恩

專案管理與BIM × 結構工程設計，雙引擎實力。 圖／東建工程顧問有限公司 提供
專案管理與BIM × 結構工程設計，雙引擎實力。 圖／東建工程顧問有限公司 提供

全球勞工職業安全意識抬頭，ISO 45001認證己成為選擇合作夥伴的必要條件之一。2024年東建工程顧問公司取得此項認證，順利接軌國際市場。

蔡東和先生創辦東建至今近三十年，自專業結構設計起步，致力於技術創新與先進工法研究。台北101大樓、陶朱隱園，以及廣慈社宅C標，東建在台灣多項重大的建築工程軌跡中都留下深刻印記，成功突破了技術高峰。

國際化業務擴展，符合高標準的職業安全要求是立足全球市場的必要條件之一，蔡東和坦言：職業健康安全的理念，在國內極少受到重視，台灣少有工程顧問公司擁有這項認證。東建超前佈署，積極投入該項認證，提升競爭力，在國際市場中成為優先被選擇的事業合作夥伴。

董事長蔡東和帶領公司積極投入ISO 45001認證，提升業界競爭力。 圖／東建工程顧問有限公司 提供
董事長蔡東和帶領公司積極投入ISO 45001認證，提升業界競爭力。 圖／東建工程顧問有限公司 提供

「積極投入之後我的想法有很大改變！」蔡東和提到：「與其說是認證要求，不如說是自我挑戰。認證內容繁複，我們以專案管理上的卓越能力，通過極艱難的考核並逐項達標。最重要的是已將ISO 45001認證精神內化到每位同仁心中」，「我們不追求形式上的認證，而是全公司的認同」，「全球永續時代來臨，企業在推動ESG時需具有ISO 45001認證的夥伴，在國際合作、業務拓展都帶來正面助益」。

東建在ISO 45001認證外，結構設計、工程監造、專案管理、BIM、施工創新整合等專業領域，業績表現持續亮眼，未來積極布局AI技術，並朝向自動化領域發展，持續邁向業界先鋒。

數十年豐碩的業績證明東建強大的實力。隨著ISO 45001認證的獲得，東建在全球市場競爭力得到相對的提升，為國際合作奠定堅實基礎。未來東建將以創新思維驅動力，走在建築與工程領域最前端，迎接每一個挑戰，創造更多價值。

東建工程顧問通過「ISO 45001職業安全衛生管理系統」認證，堅強團隊是客戶最值得信賴的後盾。 圖／東建工程顧問有限公司 提供
東建工程顧問通過「ISO 45001職業安全衛生管理系統」認證，堅強團隊是客戶最值得信賴的後盾。 圖／東建工程顧問有限公司 提供

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