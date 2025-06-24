荷莫茲海峽若被封 郭智輝：油價當然漲 官員：油庫、氣槽全灌飽

伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽的動議，外界憂心，一旦禁止航行，恐怕導致油價大漲。經濟部長郭智輝表示，荷莫茲海峽若遭封鎖，油價「當然會漲」，但政府則已有準備，中油也會吸收差額。

行政院昨透露，行政院副院長鄭麗君已邀集行政院「穩定物價小組」相關部會研商，目前實施的「亞鄰最低價」、油價平穩措施及延長減徵關鍵進口原物料稅負至九月不會退場，也不排除控制公用事業費率，避免通膨。

郭智輝昨赴立法院經濟委員會備詢，朝野立委關切荷莫茲海峽若遭封鎖。郭智輝說，目前台灣進口原油與天然氣，須經荷莫茲海峽的比率低於兩成，海峽若遭封鎖，輪船勢必被迫繞道而行，原油航運和到貨的時間會增加，現在市場價格上漲也會影響國內油價。

經部官員：逾兩成油氣經荷莫茲海峽

但經濟部官員會後補充說，我國進口油氣經荷莫茲海峽的比率高於兩成。根據中油統計，中油去年進口中東地區（沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國）原油占比約為百分之卅九，此地區原油運輸會經過荷莫茲海峽；至於去年自卡達進口ＬＮＧ占比約百分之廿五，運輸航線也會經過荷莫茲海峽。

郭智輝說，經濟部估計，若油價上漲百分之十，對消費者物價指數（ＣＰＩ）影響約○點三個百分點；若平均電價上漲百分之一，對ＣＰＩ的影響約○點○二七個百分點。

郭智輝：中油會吸收差額穩定物價

郭智輝指出，對於油價可能上漲，政府也已做準備，並從國際原油價格每桶八十美元一直推演到一三○美元，分不同階段油價都做情境分析，研擬中油應該要有的對策，發揮國營事業穩定物價角色。他表示，相關機制包含進口來源調配、現貨油購買、價格平準基金運用，以及必要時的能源補貼或相關福利措施。

經濟部官員說，中油目前須全力把國內油庫和氣槽全部先都灌飽。如果荷莫茲海峽遭封鎖，台灣也不致斷氣斷油，可以高價直接在現貨市場購買，但就是價格較高，都會導致國內油價、氣價及電價上漲壓力。

中油表示，國內原油及液化天然氣長期採「分散風險、多元採購」策略，且安全存量天數均符合法定規範，可充分滿足國內需求，國內油氣供應均無影響。

據悉，政院評估，只要荷莫茲海峽未被封鎖，影響都還可控，一名官員透露，廿日會議上已就幾種可能情境進行模擬，以伊衝突時，原油市場就已出現波動，因此決定維持油價雙平穩機制，並未檢討退場，萬一情勢更趨嚴峻，不排除控制公用事業費率，或拿出更多政策工具穩定物價。