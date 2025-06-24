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伊朗戰火有擴大跡象 石化公會：風險可控

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

伊朗戰火有擴大跡象，中東地區衝突緊張同步告急，石化公會理事長曹明昨（23）日分析，從石化業的角度看，風險可控、短線有利，不必擔心。

伊朗戰火對全球石油供給影響有限，曹明指出，相對的該國石化產品停止供應後，將造成全球石化產品原本供過於求的情況舒緩，帶動價格上揚，對台灣石化業上中下游短期內都有好處。

針對伊朗戰火對中長期的影響，曹明認為，目前仍無法判斷後續走勢，但他不認為伊朗能跟美國打長期打仗，因此國內石化業中長期也看不出風險。

曹明表示，以伊戰事升溫後，美國近期更轟炸伊朗核設施，伊朗當地的石化業近兩日已經停產，除了油品已停止出口之外，各項石化產品價格已開始飆漲。

他分析，伊朗原油每日產量40萬桶，大部份賣給大陸，相對的對全球其他國家供給影響有限，但是該國石化產品出口受限，將造成國際市場短期內缺貨，讓原本已嚴重供過於求的情況有所舒緩。從台灣石化業角度來看，上中下游業者原料供給都會增加，有助價格拉升。

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