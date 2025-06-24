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中東情勢較預期克制 油價大跌7% 美股道指上漲374點

荷姆茲海峽危機 行政院緊盯情勢變化

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

行政院昨（23）日表示，近來中東情勢變化帶動國際原油與天然氣市場波動，政院穩定物價小組上周已召開研商會議，共有兩措施穩定物價，第一是落實油價平穩機制，第二是關鍵原物料降稅措施實施至9月底。政府將密切關注油價、物價變動。

行政院指出，近來中東情勢變化，帶動國際原油與天然氣市場波動，並推升全球能源及大宗物資價格，行政院長卓榮泰上周在行政院會中指示，請副院長鄭麗君督導行政院穩定物價小組密切關注油價、民生物價變動。

行政院昨日表示，鄭麗君已於20日邀集穩定物價小組相關部會研商，責成行政團隊密切關注中東情勢發展與國際原油價格波動，並適時提出各項物價穩定措施。

行政院說明，為穩定國內物價，政府已實施「亞鄰最低價」、「油價平穩措施」雙重機制，並延長減徵關鍵進口原物料稅負至今年9月底，減徵項目包含進口黃豆、小麥、玉米、奶油、奶粉、汽油、柴油、水泥等。

行政院表示，今年以來，國內物價漲幅呈逐月減緩，今年1月至5月平均消費者物價指數（CPI）年增2.04%，今年5月降至1.55%；不過近期中東地緣政治風險升溫，國際原油價格呈明顯上升趨勢，行政院穩定物價小組將密切掌握國際情勢，妥為因應，力求物價維持穩定。

消費者物價指數 原油價格 中東

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