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荷姆茲海峽危機…經部穩物價 中油吸收差額

經濟日報／ 記者江睿智謝柏宏／台北報導
美軍空襲伊朗核子設施，介入以色列與伊朗衝突，外界關注伊朗若封鎖荷姆茲海峽對台影響。路透
美軍空襲伊朗核子設施，介入以色列與伊朗衝突，外界關注伊朗若封鎖荷姆茲海峽對台影響。路透

美軍空襲伊朗核子設施，介入以色列與伊朗衝突，外界關注伊朗若封鎖荷姆茲海峽對台影響。經濟部長郭智輝昨（23）日表示，國內有20%原油、25%天然氣須經過荷姆茲海峽，一旦遭封鎖，經濟部須全力補足市場需求，穩定供應。

郭智輝表示，屆時國際油、氣價格勢將上漲，所以需要國營事業來穩定物價，將先由中油吸收差額。他表示，油價上漲10%，消費者物價指數（CPI）上漲0.3個百分點；電價上漲1%，CPI上漲0.027個百分點。

郭智輝表示，封鎖荷姆茲海峽，國際原油價格勢將上漲，經濟部從每桶80美元至130美元都有做各種情境分析及因應，他表示，這不是只有中油或經濟部在因應，行政院也做全盤考量。

經濟部官員表示，中油現已全力將國內油庫和氣槽全部先「灌飽」，若荷姆茲海峽遭封鎖，台灣不致斷氣斷油，可以高價直接在現貨市場購買，不過就是價格較高，都將導致國內油價、氣價、及電價上漲壓力。

立法院經濟委員會昨日邀請經濟部等部會報告「因應高齡化社會，我國智慧公共運具發展及目標」。立委楊瓊瓔、張啓楷、鄭正鈐等皆詢問經濟部如何因應荷姆茲海峽遭封鎖。張啓楷引述外電評估，國際原油價格每桶將漲到130美元，可能造成通膨。

經濟部分析，此次以色列和伊朗衝突升溫，國際估計今年全年國際油價均價75至80美元之間，亦即油價短期雖會飆高，但全年平均還不致於增加太多，暫時先由中油吸收。

台灣中油公司強調，國內原油及液化天然氣（LNG）長期採「分散風險、多元採購」策略，安全存量天數均符合法定規範，可充分滿足國內需求，國內油氣供應均無影響。台灣中油將密切注意中東情勢發展，配合政府物價穩定政策，因應國際油氣價格波動，請國人放心。

立委蔡易餘質詢時提到，台塑現面臨中國大陸石化產能過剩，現又面臨危機，若油價未能反映或配合吸收，對台塑雪上加霜，各界也不希望看到台塑裁員。郭智輝允諾，會來了解、協助台塑因應。

官員表示，我國約有20%原油、25%至29%天然氣是經過荷姆茲海峽，一旦遭封鎖，油價、氣價將會上漲，油價首當其衝，氣價也會漲。因台電也大量用天然氣發電，氣價上漲，電價也會有上漲壓力。現在要先觀察伊朗是否真的會封鎖荷姆茲海峽。

經濟部 原油價格 中油公司

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